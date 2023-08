Ya no falta nada para que comiencen las Fiestas Patronales en Honor a San Nicolás de Tolentino en La Aldea de San Nicolás. De hecho, ya han empezado muchas de las actividades programadas, si bien el pistoletazo de salida oficial tendrá lugar este sábado con la lectura del pregón a cargo de la docente María Eugenia Bello, un referente en el municipio, no solo por su compromiso y buen hacer como profesora durante más de 30 años, sino también por el importante papel que ha jugado en nuestras vidas, ya que de forma inconsciente nos ha hecho crecer y aprender los más importante, los valores que nos han hecho ser mejor personas, como la igualdad, la tolerancia o el respeto.

Estas son mis primeras fiestas como alcalde y las vivo con los mismos nervios, la misma ilusión y las mismas ganas como de pequeño esperaba la llegada de los Reyes Magos. No veo la hora de poder compartir con mis vecinos y vecinas actos tan señalables de nuestras fiestas como la misa-procesión en honor a nuestro patrón, San Nicolás de Tolentino, la bajada y la subida de la Rama, la Romería o la más esperada de todas, el Charco.

Son muchos los aldeanos y aldeanas que tienen señalado el mes de septiembre en rojo en su calendario y que esperan con ansias la llegada de estas fiestas, unas fiestas familiares y de reencuentro, en las que todos tenemos un mismo objetivo: compartir y disfrutar.

Así vivimos con inquietud la llegada del día 1 de septiembre dónde el repique de las campanas y la subida de la bandera en torno al mediodía anuncia la llegada de las fiestas más esperadas por todos los aldeanos y aldeanas.

A partir de ahí, tenemos un amplio abanico de actos dirigidos a grandes, mayores y pequeños, que ya han comenzado desde mediados del mes de agosto.

Pero sin duda, y sin desmerecer a ninguno de los actos programados porque todos son igual de importantes para mí, quiero centrar mi atención en el de El Charco, porque lo llevo viviendo desde dentro toda mi vida, o al menos, desde que tengo uso de razón. Año tras año, he hecho lo posible y lo imposible por estar en él, y por meterme como uno más a pescar las lisas y a disfrutar de este acto tan esperado, que además tiene el título de Bien de Interés Cultural a nivel regional.

Este año me toca vivirlo como alcalde desde el otro lado y ser el que encienda la mecha del volador que dará el pistoletazo de salida para que nuestros vecinos y vecinas, y los que vienen a disfrutar de nuestras fiestas desde otros puntos de la isla y de Canarias, puedan entrar a pescar las lisas al Charco. Así que lo asumo con responsabilidad y con orgullo, y aunque este año no esté dentro pescando, estaré apoyando y animando a todos y todas los que un año más continuen con esta tradición.

Por último, y como alcalde, me gustaría pedir a todos los que nos vayan a acompañar en estas fiestas que lo hagan desde el respeto a la tradición, y que nos ayuden a disfrutar de unas fiestas seguras, tranquilas y ejemplares.

¡Qué vivan las fiestas en honor a San Nicolás de Tolentino!

Víctor Hernández Rodríguez .

Alcalde de La Aldea de San Nicolás de Tolentino.