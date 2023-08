Coalición Canaria: de tropiezo en tropiezo...

Lo último ha sido el nepotismo y favoritismo demostrado por su (a día de hoy) líder en Telde, Héctor Suárez, intentando «colocar» a su amigo y correligionario Jonay López en un puesto que no le correspondía y que fue denunciado públicamente por Celeste López, de Nueva Canarias, dado que el cargo a desempeñar requiere un perfil técnico y no político. Tampoco es la primera vez que Suárez actúa de esta manera: ya lo intentó siendo alcalde de la ciudad y nombrando asesora a su propia esposa...El problema para Coalición Canaria ya no es sólo el descrédito de su actual líder local en Telde, sino que tras una reunión de su Consejo Político, siguen defendiendo la actuación de Suárez, lo que evidentemente deja a la formación en mal lugar a vista de todos. Si tenemos en cuenta que Telde es de los pocos municipios de Gran Canaria donde CC tiene tareas de Gobierno y las pone en riesgo, mal van...Otro tropiezo sin justificación alguna ha sido el hecho de que en la localidad lanzaroteña de Teguise, donde las elecciones locales las había ganado el PSOE, acabó consiguiendo la alcaldía Olivia Duque, de Coalición Canaria, con el apoyo del PP y «gracias» a la abstención de Vox, a pesar de las continuas declaraciones del Presidente de su partido, Fernando Clavijo, durante toda la campaña, de que existían líneas rojas que no iban a cruzar: se negaban a pactar con Vox o Podemos, a quienes consideraba «Extrema Derecha y Extrema Izquierda» respectivamente...El caso es que Coalición no sólo se benefició de Vox para alcanzar la alcaldía en Teguise, sino también en Granadilla de Abona, en Tenerife. En primer lugar, hay que considerar que equiparar a una formación de izquierdas que podrá gustar más o menos pero que defiende el Estado Democrático y se atiene a la Constitución, con otra formación de carácter fascista, que está en contra de los Derechos de las personas que no «piensan» como ellos, que quiere eliminar las Leyes aprobadas en los últimos años, creadas para reconocer Derechos a las personas vulnerables y lograr una sociedad más igualitaria, y que «sueña» con la España de un dictador genocida es un despropósito...Pero el caso es que la alcaldesa de Teguise acaba de incorporar a su Gobierno a Vox ¿Qué pasó con la línea roja esta vez? Fernando Clavijo, tras las elecciones dijo que no había acuerdos con Vox y que «la elección del alcalde la realizan los concejales» y se quedó tan pancho. Ahora, Olivia Duque ha cedido y ha entregado a Vox las áreas de Policía Local, Protección Civil y Tráfico, así como la tercera Tenencia de la Alcaldía. Muy coherente todo, sí, señor...Pero quizás la metedura de pata más grave ha sido la profunda estupidez mostrada por Coalición Canaria en la persona de Cristina Valido como diputada en el Parlamento, al apoyar la candidatura del PP para la presidencia del Congreso. Lo más «natural», dado que en Canarias gobiernan con el Partido Popular a pesar de que las elecciones las ganó el PSOE (lo de que gobierne la fuerza más votada ya, si eso...) hubiera sido la abstención, dada la situación y la probabilidad cada vez más evidente de que el próximo Gobierno del Estado sea PSOE y SUMAR. Al posicionarse a favor de Cuca Gamarra lo que ha logrado Coalición Canaria es torpedearse futuros pactos de Estado con el Gobierno de Pedro Sánchez, con lo que sencillamente han perjudicado a Canarias. Han vuelto a demostrar (y van...) que «su gente» no les importa...Han vuelto a dejar claro que solo son la marca blanca del PP en Canarias, como UPN lo es en Navarra o Foro Asturias en el Principado. Y no solo eso: han vuelto a demostrar, por enésima vez, que su tan cacareado nacionalismo es completamente falso. Todas las fuerzas nacionalistas a nivel estatal apoyaron la candidatura ganadora presentada por el Partido Socialista en la persona de Francina Armengol. Algo más que lógico, dada la «cercanía» del PP con el partido fascista de Abascal y su permanente empeño en reducir (o eliminar del todo, si le fuera posible) el Estado de las Autonomías. La postura adoptada por Coalición Canaria le coloca frente a las fuerzas nacionalistas, no a su lado. Demuestra que su pretendido nacionalismo es solo un regionalismo trasnochado y servilista a la Derecha más retrógrada posible.Quizás, tanta cercanía al PP esté haciendo que Coalición Canaria tome las formas habituales del partido conservador: la mentira, el postureo y el «donde dije digo, digo diego». Sólo engañan a quien se deja engañar. Pero sus errores y despropósitos los pagamos los canarios...

Angel Rivero García

