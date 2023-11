¡Violencia! La herramienta del Nuevo Orden

No es fortuita la violencia política que se ha incrementado en todo el mundo, comenzó por Suramérica a principios del Siglo XXI, abarcando en poco tiempo todo el nuevo continente. Luego se difuminó a Europa, Asia y África. Ese nuevo liderazgo, desprendido de esos aberrantes actos, se hacen llamar hoy el "Nuevo Orden Mundial (NOM)".

La justificación de esta sociedad política es "occidente tiene la culpa", si bien es cierto, la era de la colonia y conquista tuvieron asidero, el tiempo transcurrido desde entonces es suficiente para haber permitido a "los afectados" subvenirse de esas consecuencias, muchas naciones lo han logrado, otras no y justamente, estas que permanecen el subdesarrollo o tercermundismo, son las que integran el NOM, pero de sus incandescentes atrasos ¿Qué tanto es culpa de esa historia?En el caso de América, las naciones más atrasadas como Cuba, Venezuela y Nicaragua tienen regímenes comunistoides, aferrados al poder a través de la violencia institucionalizada, violadores de DDHH. Rusia, el país más grande del planeta tiene el PIB de Portugal, un país pequeño, su conducción, por más de 20 años ha sido liderada por el representante más rancio de la Unión Soviética, Putin, siendo el mismo modelo, liderazgo y modus operandi soviético, solo que con las "bondades" de la economía de mercado, eso sí, para una élite.Asia y África están colmadas de regímenes autoritarios y teocracias ortodoxas, casi primitivas, además de rencillas internas que, para muchos, han sido establecidos por "occidente", sin embargo, para otros, son guerras viscerales por el poder absoluto. En estos continentes se han visto cruentos dictadores modernos como Prayut Chan-o-cha de Tailandia, Fayez al-Sarraj de Libia, Mohamed Abdullahi Mohamed de Somalia, Salva Kiir de Sudán del Sur, Pierre Nkurunziza de Burundi, entre otros tantos.En fin, ha sido la corrupción atroz, la inseguridad jurídica, la violación de DDHH, la desinstitucionalización y todos los desmanes que florecen en regímenes dictatoriales los verdaderos causantes de las desgracias de esas naciones, no un pasado. Son líderes con mentalidades retrógradas, criminales, cercenadores de derechos y libertades los que han plagado al mundo de hambre y miseria en la actualidad, no la historia.Por eso, la violencia es el arma del NOM, porque por incapacidad política, de inteligencia, la impotencia de acceder al poder por medios lícitos y legítimos, recurren a la violencia para llegar a él o retenerlo.

Leandro Rodriguez Linares