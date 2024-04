Turismofilia

Claro que el turismo tiene sus servidumbres y sus problemáticas, pero lo que nadie pone en duda es que, en Canarias, es el sector que más aporta a la economía y al empleo.Las palabras claves de nuestra problemática se llaman: planificación y gestión que, por desgracia, en nuestra tierra dejan mucho que desear en todas las islas y a todos los niveles.El turismo, como cualquier otra actividad necesita una planificación adecuada y correcta y una implementación de lo programado para que las cosas funcionen y esto, que me perdonen losaludidos, no se ejecuta con rigor y profesionalidad en Canarias.Un ejemplo palmario de lo dicho anteriormente es el planeamiento y la ejecución de los sistemas de transporte terrestre en las Islas.Hasta que no colapsa el sistema, no se toman medidas para evitar estas situaciones con tiempo para que los isleños, en primer lugar, y los turistas puedan disfrutar de las maravillosas cualidades naturales que tienen las islas y de sus infraestructuras alojativas y de servicios de todo tipo, que en nuestra tierra son de alto nivel la mayoría.Con las infraestructuras de conectividad aérea, los aeropuertos, ocurre lo mismo. Se espera a que estén obsoletos tanto a nivel estético como operacional para comenzar con su puesta a punto y mientras tanto, nuestra competencia puede presumir, con razón, de unas infraestructuras a un nivel superior al nuestro lo que nos coloca en desventaja con otros destinos competidores.En materia de sostenibilidad tenemos mucho que hacer y se debe hacer lo antes posible. El soterramiento de los sistemas de recogida deresiduos de nuestros destinos turísticos debería ser modélico y, lamentablemente, no lo es.Los sistemas interiores de transporte urbano en los destinos turísticos no solo no son de última generación, es que son del siglo pasado. No quiero especificar más para que nadie se dé por aludido.La problemática de los destinos turísticos canarios es muy importante y transcendente en nuestro sistema económico y laboral, pero creo que no se destina a estos ayuntamientos los recursos necesarios y tienen que sufrir estrecheces económicas que son muy perjudiciales para los habitantes de estos municipios y para el sector turístico.La turismofilia es algo que puede ser muy beneficioso para los que vivimos en estas islas y, por supuesto, para el sector turístico del que vivimos en ellas.

José María Barrientos.

Promotor Turismo y Ocio