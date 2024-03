El doble discurso de Coalición Canaria...

Dicen que cuanto más te miras en algo o alguien e intentas ser su reflejo, más acabas convirtiéndote en una especie de clon, y más se va difuminando tu propia identidad. Eso es lo que lleva tiempo sucediendo con Coalición Canaria: de tanto insistir en ser socio «eterno» del Partido Popular, no sólo se ha convertido en su «marca blanca versión canaria«, sino que ha terminado haciendo gala de sus defectos, como el doble discurso... Si no, no se comprende cómo se puede estar hablando de emergencia hídrica o de emergencia habitacional cuando, a la misma vez se defienden auténticos atentados como los que se pretende llevar a cabo, especialmente en la isla de Tenerife...

Nos referimos, para empezar, a La Tejita. Un proyecto hotelero en una de las últimas playas vírgenes de Tenerife. Un complejo que pretende ocupar más de 25.000 metros cuadrados y dar cabida a más de 300 habitaciones hoteleras...Nos referimos también al macroproyecto de El Mojón, en Arona, donde se pretende crear lo que llaman una nueva ciudad tan grande como 140 campos de fútbol juntos, con todos los equipamientos, como supermercados, restaurantes de comida basura, espacio para eventos y 9.000 nuevas camas turísticas, todo ello ocupando más de un millón de metros cuadrados. Por cierto, Arona es el mismo municipio donde recientemente fueron desahuciadas más de 90 familias...E igualmente podemos citar el proyecto de Cuna del Alma, en Adeje. Otro proyecto turístico con un hotel y más de 400 camas en ¡Como no! otro paraje virgen de la isla. Proyecto que tras estar paralizado se ha desbloqueado con la «excusa» de que también se construirán viviendas sociales...No parece la forma más correcta de actuar cuando a la misma vez se habla de que esa isla tiene problemas de abastecimiento de agua (de hecho ya hay restricciones y cortes de suministro) y donde es prácticamente imposible encontrar vivienda ni de alquiler ni de venta debido a la sobrepoblación, a las viviendas vacacionales y a los nómadas digitales (nómadas, por cierto, a los que el propio Gobierno de Canarias no deja de «atraer»...Y no se trata de crear «turismofobia». La culpa no es de que vengan turistas. Siguen siendo nuestra principal fuente de economía. Se trata de la pésima gestión turística que se hace. Se trata de que se sigue con la pretensión de que «a más turistas, mejor» cuando la realidad demuestra todo lo contrario. Se debe apostar por la Calidad y no por la Cantidad...La sobrepoblación causa un enorme impacto en las islas, pero al Gobierno de Fernando Clavijo no parece importarle. Sigue jugando con ese doble discurso. Esas enormes cifras de visitantes, aunque vengan por poco tiempo, hacen tanto daño como el que viene a establecerse permanentemente, dado que la afluencia es contínua. El consumo de agua y de recursos es mayor de lo que las islas pueden soportar. Simplemente es necesario un cambio de gestión responsable...No puedes quejarte de que «se te ha quemado la casa» cuando sostienes la antorcha en la mano. No tiene sentido declarar emergencias cuando quien la declara es el creador de la situación. No se puede decir una cosa y hacer la contraria, salvo que se esté tomando a los ciudadanos por tontos. Habrá que demostrarle a Clavijo y a Coalición Canaria que no lo somos...

Angel Rivero García

www.encanarias.wordpress.com