Telde: suspenso en gestión, aprobado en festejos...

No vale justificar la incapacidad de gestión aduciendo que falta personal en la Institución, si cuando se estaba en la oposición no se tenía en cuenta dicha situación (máxime si los responsables en ese momento sí que gestionaban a pesar de las carencias), y menos aún cuando tu socio de Gobierno municipal es el mismo partido que en su etapa en el Gobierno del Estado modificó las Leyes para que no se pudiese no ya aumentar, sino ni quisiera suplir las bajas de personal funcionario o laboral. Sí, ese Cristóbal Montoro de infausto recuerdo...Tampoco parece muy razonable «presumir» de «abrir en tiempo récord» un Polideportivo cuando la apertura se ha hecho con bastante retraso sobre lo firmado y con un aumento de precios bastante elevado sobre lo acordado y firmado con los anteriores regidores. A eso se le llama faltar a la verdad...Como faltar a la verdad es «presumir» de una bajada del IBI aprobada en el mandato anterior o volver a la manida excusa de «falta de personal» para tener a los clubes deportivos sin recibir las subvenciones (esperemos que no se pierdan) que ya hace tiempo debían haber recibido (también aprobadas por el Gobierno anterior)...Por no volver a recordar el tema del asfaltado que debía estar terminado a fines de verano o principios de otoño, pero han «decidido» volver a rehacer todo el pliego de condiciones (no sabe uno si para «mejorar» las condiciones de cara al ciudadano, de cara al que gane el concurso o si juegan al retraso para que parezca un «logro propio» cuando todo estaba atado por los responsables anteriores). Muchos vecinos del municipio, cuando pillan uno de esos baches revienta-ruedas seguro que se acuerdan (con todo el cariño del mundo) de la familia de los responsables municipales...Como también deben recordar tiempos pasados las familias usuarias de los Servicios Sociales que apenas funcionan, o los vecinos de barrios cuyas obras de mejora y reforma de sus viviendas están paralizadas por falta de pago a la empresa que las realiza por parte de una Institución que se encontró las arcas no sólo saneadas sino con amplia liquidez...Además de un problema grave de incapacidad para gestionar los recursos de una Gran Ciudad, hay que añadir la falta de transparencia. No lo dice quien escribe: lo dice el propio Comisionado de Transparencia quien ha estimado la preocupación de Nueva Canarias al comprobar que el actual Grupo de Gobierno liderado por CIUCA y PP ha incumplido sus obligaciones legales de transparencia al ocultar información a la oposición a pesar de sus reiterados requerimientos...Pero, y volviendo a la labor de marketing y a la gestión propia de un «influencer«, se tiene a una parte de la ciudadanía más contenta que unas pascuas. No se sale de una fiesta para entrar en otra, lo que ha valido para que te encuentres mucha gente por la calle que ya no se refiere al regidor por su nombre y apellido sino que le han dado, por mérito propio, el cariñoso apodo de Juan «Fiestas» Peña...Se podría comentar también el inexplicable retraso del Mercado Municipal, entre otros ejemplos de gestión nula, pero volvemos al principio. Una cosa es ver «desde fuera» y otra muy distinta tener que hacer frente «desde dentro». Si se pretende dirigir una Institución como quien lleva una red social o un gabinete de prensa, posiblemente se haya escogido mal la actividad a la que dedicarse...

Angel Rivero García

www.encanarias.wordpress.com