Los Cisnes Negros de Hoy

Aunque parezca cuasi eternos y son de éxito , y que siempre "triunfan"

tarde o temprano ellos mismos se delatan dándole la razón a lo

que ellos mismos no le quieren dar la razón.

Amigos , hoy nos referimos a los trepas, que están en la élite,

los saltimbanquis , gente sin cerebro pero que utilizan una

cualidad humana que es la astucia en provecho propio.

Tapán con la misma sus ambiciones y sus maltratos a la

gente común.

Pero llega el día que el chupe se les acaba y se les cae

la careta que llevaban y el disfraz de político , la palabra

político viene del "preocupado y al servicio del pueblo"..

Así esa imagen que forjan de justicieros de el día y de la noche

cae por su propia ambición que les tira a la lona.

Han sido criados en cunas de alta alcurnia y por eso ellos

no pueden ver más allá de su propio iris.

Estos especímenes que campean hoy por todas partes

que se venden como salvadores de la patria o de la ciudad

metropolitana gritando improperios contorno a sus supuestos

rivales no van a durar mucho.

Esto también dependerá mucho de que nosotros como

personas que vivimos este tiempo tomemos idea de

nuestra responsabilidad aquí y ahora.

No vale "yo haré algo dentro de unos años" porque el

futuro es incierto.

Ahora es el momento de actuar y cada uno sabrá como

y de que forma debe de hacerlo sin esperar resultados

porque la misma actuación en pos de una nueva humanidad

ya es un resultado.

Dejar de comportarnos como "cisnes negros" y empezar

a buscar adentro de nosotros mismos y no delegar nuestra responsabilidad es la salida hoy

a este mundo oscuro.

Jesús Antonio Fernández Olmedo