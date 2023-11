Sobre los Hipotéticos Cambios Sociales

En el mundo hoy no existen cambios políticos , es un arreglo entre burgueses o representantes de los mismos para que sus privilegios no caigan.

El hecho de votar se ha convertido en algo incluso relativamente molesto

para las poblaciones dado que se intuye o se sabe que salga quien salga

las situaciones en general de sanidad , educación, cultura , desempleo,

crisis económicas, violencia y degradación social , trabajos neo esclavistas y etc...

estos problemas , porque son problemas y crean mucho malestar social no

se van a solucionar.