Los buques de la muerte

Estamos rodeados de fake news pero que éstas las promueven ellos mismos. ¿ Quién nos asegura que un buque con armas no atraca en un determinado puerto por estrategia de imagen ? Las cosas de momento no se hacen por estar con la gente sino por dinero y éste está por encima de todo.

Este es el valor que está en todo lo alto y los seres humanos no cuentan, pero en ningún lugar del mundo.