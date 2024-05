Telde y el poeta Juvenal...

Ocurría que los políticos romanos de aquella época tenían un plan para ganarse el voto del pueblo llano mediante lo que hoy conocemos como «clientelismo«. Se trataba de proveer al pueblo de comida barata y espectáculos para mantenerlo entretenido y «agradecido» y que no protestase. Dicho de otra manera: populismo. Algo que aunque nació alrededor del siglo I, se ha seguido manteniendo gracias a su efectividad en todos los ámbitos posibles. Y, en algunos, como la muy noble Ciudad de Telde, se ha rizado el rizo al eliminar el pan y buscar contentar sólo con el circo...Ese «circo», convertido en fiesta y más fiesta, se ha convertido en el único exponente de la gestión del actual Grupo de Gobierno de la Ciudad de los Faycanes. No se presta atención a los diversos problemas y necesidades que pueda tener la ciudadanía. No se ha acometido el Plan de Asfaltado que ya estaba aprobado por la administración anterior, no se ha terminado con la remodelación del Mercado Municipal (que ya debiera estar en pleno funcionamiento), el aparcamiento modular que debía estar operando desde el verano pasado sigue parado, etc...¡Pero tenemos fiestas para dar y regalar!...Nadie niega que la ciudadanía merezca tener su momento de diversión (faltaría más), pero no es de recibo que se recorte dinero de otras partidas presupuestarias para emplearlas en fiesta y más fiesta. No es de recibo que se recorte dinero destinado a la formación y seguridad del personal municipal por haber agotado en sólo cuatro meses, cuatro, el presupuesto de festejos para todo el año. Eso se llama incapacidad de gestión. Se llama populismo. Se llama tomar a la ciudadanía por idiota...Pero resulta que si ahora han desviado 130.000 euros de RRHH a festejos, ya el pasado año habían hecho lo mismo con 80.000 euros destinados a Educación y que también acabaron en festejos. ¿ De dónde harán el «desvío» la próxima vez? ¿De esos Servicios Sociales que tienen desatendidos con el consiguiente perjuicio para tantas familias necesitadas de ayuda de su Ayuntamiento?. Circo sin pan...No es justificable de ninguna manera que los recursos necesarios para el correcto funcionamiento del municipio y, por tanto, el atendimiento a las necesidades de la ciudadanía, se vean recortados o en peligro por el populismo y la incapacidad de gestión de su Grupo de Gobierno. Como han reclamado conjuntamente Nueva Canarias, Partido Socialista y el grupo municipal de Coalición Canaria en Telde, el Gobierno actual debe «asumir sus responsabilidades y comprometerse con los intereses de la ciudadanía»...Puede que en tiempos de Juvenal funcionara sin problemas la táctica del pan y circo. De hecho, funcionó durante al menos tres siglos. Pero ya no estamos en esa época. La gente, el Pueblo, ya no es tan simple, es capaz de pensar y razonar. El «truco» puede funcionar un tiempo, pero no puede durar mucho. Y menos, cuando para mantener el circo se deja al pueblo sin pan ( y si no, pregunten a los usuarios de Servicios Sociales)...

Angel Rivero García

