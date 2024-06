Educación canaria en peligro...

Pero cuando en 1970 se promulgó la Ley General de Educación, que establecía la obligatoriedad de la enseñanza primaria hasta los catorce años, las dos provincias de todo el Estado con menor tasa de escolarización eran Las Palmas, con el 61,2% y Santa Cruz de Tenerife con el 59,7%. Aún había una sola Universidad (la de La Laguna) a la que, en la práctica, solo acudían los hijos de familias pudientes o de quienes, con gran esfuerzo por su parte, tenían claro el deseo de que sus hijos estuvieran mejor preparados que ellos...No fue hasta la década de los 90 cuando, por fin, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias puso en marcha el llamado Programa de Contenidos Canarios. Un primer paso para que, aunque fuera de forma tímida al principio, se fueran incluyendo contenidos netamente canarios en la Educación. Hasta ese momento no se estudiaba en los centros educativos la geografía de nuestra tierra, pero sí los ríos de España. No se impartía nada sobre nuestros escritores, nuestros poetas, nuestros escultores o pintores. Pero sí sobre los de fuera...No se trataba de sustituir los unos por los otros, sino de dar cabida, también, a que se aprendiera sobre nuestra tierra canaria, sobre nuestra historia y nuestras gentes, de nuestro habla, nuestro «español de Canarias«, tan diferente y tan rico en expresiones y palabras...Recuerdo haber tenido (no recuerdo bien si en sexto o séptimo de E.G.B.) una profesora de Lengua recién llegada de la Península que, sorprendente y sabiamente, nos dejó bien claro desde el primer día que no quería oírnos conjugar la segunda persona del plural con el «vosotros» peninsular (el suyo), sino con nuestro «ustedes«, porque, decía, ella estaba aquí para enseñarnos a hablar correctamente, y no es el mismo habla el de un canario que el de un extremeño, por poner un ejemplo....Sin embargo, y a pesar de estar recogida en la Ley Canaria de Educación aprobada en 2014 la finalidad de «Fomentar el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio cultural y naturalde Canarias desde una perspectiva de creación de una convivencia más armoniosa entre laciudadanía y el entorno«, la realidad es que los contenidos canarios, lo que en su día se conoció como «escuela canaria«, están en riesgo de retroceder...Por un lado, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha decidido eliminar el Eje de Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario. Un eje cuya descripción oficial es la siguiente: "La educación en el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio histórico, natural, social y cultural de Canarias contribuye a crear espacios y entornos más inclusivos y sostenibles. La transversalidad inherente a este eje temático contempla la presencia de contenidos y actividades relacionadas con el medio natural, la historia, la cultura, la antropología, la etnografía y otros hechos diferenciales del archipiélago canario. La educación patrimonial, asociada al estudio e investigación de esos contenidos, propicia que el alumnado conozca, valore y respete todos esos elementos, ya sea a escala regional, insular o local, de manera activa, directa y con la posibilidad de interpretarlos como patrimonio propio, en el marco de una cultura universal."...Por cierto, este Eje lo elimina un Gobierno que se hace llamar «nacionalista«. El Gobierno de Coalición Canaria. Ya hay en Change.org una recogida de firmas reclamando la recuperación del Eje...Por otro lado, está el asunto de las plazas de estabilización del profesorado donde, más de la mitad de las plazas serán para profesores de fuera de Canarias. Dudo mucho de que esos profesores muestren mucho interés por los contenidos canarios, por nuestra realidad diferente a la suya, por difundir nuestras costumbres (que ellos no conocen), nuestro habla (diferente a la suya), nuestra geografía (que seguramente desconozcan), y todas nuestras peculiaridades e idiosincrasia que nos convierte en lo que somos: canarios...No son asuntos sin importancia. Está en juego nuestra identidad como Pueblo. Si a la población estudiantil (que ya está bastante influida por las redes sociales, la televisión y demás elementos globalizadores) no les enseñamos e inculcamos nuestra Cultura como Pueblo, nuestra identidad canaria corre riesgo de desaparecer. Quizás sea hora de movilizarnos para defender nuestra canariedad...

Angel Rivero García