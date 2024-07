20A: El Gobierno CC/PP sigue sin entender nada...

Han pasado algo más de dos meses desde la multitudinaria manifestación en las ocho islas canarias y no sólo no se ha avanzado lo más mínimo, sino que se sigue retrocediendo en todos los sentidos. Parece que el Gobierno de Canarias formado por Coalición Canaria y Partido Popular «no se han enterado» del sentir, o más bien del clamor, del Pueblo canario... El Gobierno de las Derechas canarias no ha querido enterarse del mensaje que se les envió con respecto a la necesidad de una nueva moratoria turística. Una moratoria insularizada porque las necesidades y prioridades de cada isla deben ser tenidas en cuenta. De hecho, se quiere reactivar el proyecto turístico Cuna del Alma en Tenerife y se ha autorizado a trasladar a la vivorina triste (la especie endémica en situación de protección especial gracias a la que se consiguió paralizar el proyecto), para continuar con esa macro-salvajada consistente en 3602 camas entre villas de lujo, plazas hoteleras y extrahoteleras en el Puertito de Adeje...

No contentos con eso, han aprobado la construcción de un nuevo hotel en Fuerteventura con capacidad para casi mil camas. Eso, cuando aún no se ha resuelto el conflicto del hotel Oliva Beach...También el Gobierno de Canarias formado por Coalición Canaria y Partido Popular ha rechazado la compra de los terrenos en La Tejita. Compra que inició el anterior Gobierno (el llamado «pacto de las flores) para frenar la construcción del hotel previsto. Todo ello a pesar de que la propia promotora del proyecto pidió al Gobierno CC/PP continuar con el proceso de compra...Además el Gobierno de las Derechas canarias ha rechazado la tasa turística propuesta. Una tasa que se utiliza y funciona en muchos destinos turísticos y que no sólo no restaría turistas, sino que añadiría ingresos que podrían perfectamente ser utilizados para minorizar los efectos del turismo masivo y su impacto ambiental. Sin embargo, el Presidente Clavijo «prefiere» subir el IGIC a las pernoctaciones hoteleras, algo que carecería de los beneficios que sí tendría la tasa...Para seguir demostrando lo poco que le interesa a nuestros actuales gobernantes el procurar un futuro digno para los canarios, modifican vía «decretazo» la Ley Canaria de Cambio Climático, no sólo suprimiendo las medidas previstas para proteger nuestra biodiversidad, nuestro patrimonio cultural y nuestro litoral (modifican más de 60 artículos de la Ley aprobada por el Gobierno anterior), sino que dificulta a las administraciones locales el tomar medidas al dejarlas sin recursos económicos frente al cambio climático y con la posibilidad de perder competencias, lo que ha provocado la indignación de la Federación Canaria de Municipios (FECAM)...Frente a esto, Nueva Canarias ha expresado su firme oposición al «decretazo» al considerar que la modificación de una de las principales Leyes aprobadas durante la pasada Legislatura de esta manera es alarmante, tanto por las formas como por el fondo. Considera que la relajación de los controles ambientales sólo favorecerá (una vez más) a los especuladores. Por ello la formación canarista presidida por Román Rodríguez (artífice de la anterior moratoria turística, por cierto, y parte del Gobierno que desarrolló y aprobó la Ley) exige la participación del Parlamento mediante su tramitación como un proyecto de ley...Lo que queda claro es que el movimiento del 20A tiene que seguir en la calle. El Gobierno de la Nacionalidad Canaria formado por las Derechas canarias de Coalición Canaria y PP no tiene (por ahora) la menor intención de seguir los dictados marcados por la ciudadanía. Habrá que demostrarles que ellos están a nuestro servicio, y no al revés...Angel Rivero García