Se les olvida que sólo son niños y niñas...

Niños, niñas y adolescentes que necesitan ayuda desesperadamente. Niños, niñas y adolescentes a los que, no sólo se les niega esa ayuda, sino que son utilizados políticamente. Unos los utilizan sencillamente fomentando el odio y el rechazo hacia ellos, como si representaran el Mal, algo dañino para la sociedad...Otros los utilizan para continuar su cada día más disparatada disputa con el Gobierno del Estado. Disputa en la que vale todo. Vale el bulo, la exageración en las palabras, las expresiones viles y despreciativas. Lo importante es el enfrentamiento con el Gobierno central. Ese Gobierno que no está en sus manos «porque no han querido». Se les «olvida» que sólo son niños, niñas y adolescentes...Otros, sencillamente los utilizan para seguir demostrando que sólo son la marca blanca de la Derecha rancia española. Recurriendo al discurso victimista y hablando de su incapacidad para mantenerlos. Y sí, es cierto. No hay capacidad en la Nacionalidad canaria para mantener un número cada vez más creciente de niños, niñas y adolescentes migrantes. Pero «olvidan» conscientemente que sus socios de Gobierno en la Nacionalidad Canaria votaron NO a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería...Modificación que no acabaría con el problema, desde luego que no. Para eso, toda Europa tendría que empezar a mirar a África con otros ojos. Pero esa modificación ayudaría a aliviar el problema. A la Nacionalidad Canaria, que se ve incapacitada, pero sobre todo a esos niños, niñas y adolescentes...Un Presidente del Gobierno de Canarias que realmente sintiera simpatía por la situación de esos menores habría destituido desde el minuto uno a sus socios y habría optado por un Gobierno en minoría (cosa que podría hacer sin problemas a poco que se analice la situación actual). Pero no...Mejor seguir «blanqueando» a su «marca original«: La Derecha estatal. Mejor soltar disparates, incumplir el Protocolo de Acogida aprobado siguiendo el Pacto Canario por la Migración y sustituirlo por otro que ni siquiera ha sido consensuado con los demás firmantes del Pacto, como ha recalcado el diputado de Nueva Canarias Luis Campos...Un nuevo Protocolo que, además, eterniza la acogida y la protección de esos niños, niñas y adolescentes. Que, como muestra de su insensatez, ha provocado que la Fiscalía intervenga y avise al Gobierno de la Nacionalidad Canaria que podría incurrir en un delito de abandono a menores y de discriminación en base a su origen...Pero la «respuesta» del Presidente Clavijo es decir que la Fiscalía «atosiga» a Canarias. Parece que ha aprendido bien de sus socios lo de soltar bulos y estupideces sin sentido continuamente. Deben haber leído bien a Goebbels, especialmente su teoría de que «una mentira repetida mil veces se convierte en verdad«...Es triste que se utilice a niños, niñas y adolescentes. Triste que se les use para difundir el racismo, la xenofobia. Para «desgastar» al Gobierno del Estado. Para desviar la atención de quienes perpetúan el problema. Triste es también que haya medios de comunicación que se «presten» al trabajo sucio y difundan las medias verdades que se sueltan a diario contribuyendo al arraigo y perpetuación de la situación. Pero lo más triste es que se olvide que se trata de niños, niñas y adolescentes. Seres humanos...

Ángel Rivero García

www.encanarias.wordpress.com