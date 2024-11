Buenas maneras y transparencia perdidas en Telde...

Deja en muy mal lugar al «sucesor» en el puesto, cuando se aprovecha una llegada inesperada a la alcaldía para pagar gastos judiciales del anterior líder de tu partido. Sobre todo, si se hace de la forma más opaca posible. Sin pasar por el Pleno, como sí han pasado otros pagos, y en contra de los informes jurídicos. Por mucho que el pago haya sido ordenado por una sentencia, resulta «extraño» , poco ético y hace pensar que los intereses partidistas priman sobre los intereses de la ciudadanía a la que los regidores de una Gran Ciudad como Telde se debe...Como poco ético y fuera de toda moralidad resulta que, recuperando los malos modales de antaño, vuelva a recurrir al insulto directo a sus adversarios políticos, demostrando un profundo odio sin sentido. El insulto es el recurso de quienes carecen de argumentos, como decía Benito Juárez...Si se añade que, en la misma semana en que se ordena este pago de casi cien mil (100.000) euros, aparecen otras dos subvenciones perdidas (y van...), está razonablemente evidenciado que la gestión del actual Gobierno de la Ciudad de los Faycanes brilla por su ausencia en lo que respecta al servicio a la ciudadanía y peca de de estar subordinada al interés, no ya del propio partido (que también), sino al del individuo que te aupó al puesto. El mismo que durante sus años en el Salón de Plenos demostró siempre un total desprecio por las buenas maneras o la ética en la gestión personal...Salvo el derroche continuo en festejos (pan y circo), la gestión hasta ahora, tras casi año y medio de Gobierno, se ha visto reducida a cumplir (con retraso,) con lo iniciado por el Grupo de Gobierno anterior. Se acaba de iniciar un Plan de Asfaltado que ya estaba preparado desde el año 2022 y se ha presentado como una iniciativa «propia». Se acaba de anunciar «a bombo y platillo» el desbloqueo a las subvenciones a los clubes deportivos de Telde, cuando la realidad es que ya se había resuelto durante el mandato anterior, siendo concejal de deportes Diego Ojeda, a quien hay que reconocerle el mérito y su labor. Lo que ha hecho el actual grupo de Gobierno de CIUCA y PP es dilatarlo en el tiempo para beneficio propio...Como mismo pasó con la apertura del Complejo de La Barranquera. Retrasar su puesta en marcha para dar la sensación de ser mérito propio y no heredado ( e incumpliendo los precios acordados entre la empresa y la anterior Corporación. A fin de cuentas, paga la ciudadanía)...Lo mismo o tres cuartos pasa con otras obras que ya debían estar concluidas (Mercado de Telde, aparcamiento modular de Arnao, etc. Como decíamos, las formas, las buenas maneras y la transparencia no están siendo las adecuadas. Y la ciudadanía acabará tomando nota...

Ángel Rivero García

