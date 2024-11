Iker Jiménez, la nueva disidencia y la guerra de Ucrania

Si miramos un poco de dónde venimos entenderemos por qué les está preocupando tanto este asunto. La consolidación de canales alternativos como fuentes de información con tanto o más seguimiento y aceptación que los medios generalistas de gran presupuesto es sin duda todo un hito social, pero, ¿cómo ha sido esto posible? Una retrospectiva inicial nos sitúa en la pandemia, es ahí cuando surgen con fuerza estos canales con mensajes claros contra la dictadura sanitaria y mediática que nos aplicaron entonces. Acabada la crisis, con los canales ya abiertos y una inercia favorable, continuaron creando contenidos casi siempre contrarios a las agendas oficiales europeas y occidentales del control, el cambio climático, el feminismo o las migraciones, y, en el plano local contra las formas y políticas de nuestro presidente Sánchez, dispuesto a vender su alma al diablo con tal de seguir en el poder. Por el camino, no hace mucho comprobamos la potencia de estos canales cuando un comunicador al que el sistema llama agitador conocido como Alvise saca una burrada de votos en las Europeas y dos eurodiputados sin apenas medios ni promoción, abundando únicamente en la crítica al sistema desde posiciones muy a la derecha a través de algunas redes. Y así llegamos hasta hoy, donde la tragedia de la DANA valenciana no solo ha supuesto la explosión definitiva y casi el sorpasso de estos canales alternativos frente a los medios generalistas tradicionales, es que además se ha producido la falla en el sistema que ya he comentado: la invasión de parte del inframundo digital normalmente denostado como conspiranoico, ultraderechista y propagador de fakes, al super mundo oficial categoría premium de la información controlada en este país, cuando muchos de estos creadores de contenidos han empezado a participar en el Horizonte de Iker Jiménez. Que en el sistema están muy preocupados con esta deriva de información alternativa que no pueden controlar lo muestra no sólo el acoso a Iker Jiménez, también lo vemos con programas como ese Conspiranoicos, por no decir la Sexta entera, lo vemos en la aplicación de la Ley de la Cancelación a la red X de Elon Musk de la que nos dicen que debemos migrar en masa, o con leyes que ya se plantean desde el gobierno para controlar y sacar del anonimato a todo lo que se mueve por internet, con la excusa de nuestra seguridad, luchar contra las fakenews o proteger a los menores.

Ante esta realidad sobrevenida, algunas preguntas obligadas. La primera, ¿cómo es posible que los poderes del sistema y en especial el señor Sánchez, controlando como lo hacen a la mayoría de medios de comunicación, controlando a los sindicatos, con la mayoría de alternativas políticas regionalistas de su lado, habiendo anulado casi totalmente a las izquierdas alternativas a su izquierda y controlando también a buena parte de la Judicatura y también al CIS, lo estén viendo tan mal que se ven obligados a fabricar estrategias de calado para anular a simples informantes alternativos sin apenas presupuesto? En mi opinión, la clave de su fracaso y pérdida de credibilidad sin freno es haber tomado la costumbre de tomarnos a los ciudadanos por tontos todos los días, dando por hecho que seguimos viviendo en un mundo bipolar muy controlado donde la gente solo se enteraba de lo que ellos querían. Así las cosas, si volvemos para comprobarlo a la pandemia, poca gente duda ya hoy de que se hicieron muchas cosas mal en Occidente, y a pesar de la existencia de un sector crítico en el ámbito de la Ciencia la solución fue imponer una dictadura sanitaria donde mandaban las farmacéuticas, y condenar a la categoría de negacionistas locos y peligrosos a todos los demás, olvidando que entre un extremo y otro había mucha gente con posiciones divergentes muy matizadas que no podían ser calificadas de negacionistas locos sin más. Con el resto de la agenda oficial occidental (cambio climático, agenda verde, migraciones, luchas identitarias, seguridad global, guerras, agenda económica) tres cuartos de lo mismo, tomarnos una y otra vez por tontos planteando soluciones tramposas y elitistas que básicamente empobrecen a la mayoría, crean distorsiones importantes en muchos países o no solucionan realmente nada, al margen de promover guerras allá dónde han podido. Dicho de otra manera: el sistema político y los medios generalistas a su servicio han seguido empeñados en hacernos tragar la milonga del eje de confrontación tradicional izquierda-derecha, PP-PSOE, socialdemócratas-conservadores, donde todo ha quedado siempre dentro del sistema en una clara pantomima de confrontación, cuando la verdadera dialéctica de hoy se ve y se libra entre los favorables al sistema y los contrarios al mismo, o lo que es lo mismo, entre una élite belicista y privilegiada que sólo gobierna para ellos y una gran mayoría de parias y ciudadanía cada vez más desprovista y precarizada.

Y si nefasta ha sido la gestión del sistema, méritos también han tenido los de las redes alternativas. En este caso nos cabe otra pregunta: ¿cómo hemos llegado hasta aquí en un país que en 2011 se levantó mayoritariamente contra el sistema desde posiciones revolucionarias muy a la izquierda (recordemos el 15M)? Para responder a esta pregunta tenemos que buscar en primer lugar una renuncia a modo de claudicación, la de los partidos y movimientos sociales que abanderaron y capitalizaron el descontento de aquel 2011, totalmente diluidos, entregados o absorbidos por el sistema desde que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se abrazaron aquel día fatídico. El gobierno supuestamente más progresista de la historia iba a ser la tierra prometida donde acabarían todos los males. Tristemente no ha sido así, todo fue una gran mentira, el plan de voladura controlada del Estado del Bienestar siguió su curso inalterable hasta que las clases medias terminaron de desaparecer, con la brecha entre ricos y pobres cada día más grande. En este contexto, una población mayoritariamente no politizada ni ideologizada ve como sus condiciones de vida empeoran a pesar de una supuesta bonanza económica, manteniendo un descontento y un malestar generalizados con el sistema y con la clase política, que han de canalizar y descargar hacia algún lado. Y es aquí cuando entran en juego los otros dos actores de la representación, de un lado Pedro Sánchez, con bastante probabilidad el político español más odiado de la historia (en buena parte por méritos propios), y de otro lado una serie de youtubers y comunicadores de redes sociales y digitales que ya estaban y venían con un libreto y una posición bien definida algo o bastante reaccionaria, contra el feminismo, contra los inmigrantes, contra las políticas de izquierdas más intervencionistas, por la sacrosanta unidad de España, contra la Unión Europea, contra las guerras que nos imponen, contra las políticas que envuelven el fenómeno del cambio climático, contra la dictadura sanitaria o contra las medidas de control social. Y, casualidad, contra todo esto casi siempre es Pedro Sánchez el que aparece en el disparadero como culpable de todos los males, de modo que ya no hay más que pensar. En el fondo se trataba básicamente de una lucha por el relato, un relato que tristemente ya está perdido en España, cuando además la inercia global camina en el mismo sentido, hacia posiciones conservadoras. Dicho de otra manera, la mayoría de la gente descontenta y fastidiada en España no tuvo en un momento dado, hace unos años, una posición clara y distinta a la izquierda o a la derecha, simplemente estaba cabreada y confusa porque lo estaba pasando mal, además de sentir que los engañaban con muchas de las políticas que se han terminado imponiendo, pero a falta de una voz crítica al sistema desde las izquierdas revolucionarias que sí estuvieron en el 15M del 2011, han acabado por comprar el discurso y el relato de todos estos comunicadores del colapso, la hipérbole, el insulto y el miedo.

¿Son estos canales, comunicadores y activistas alternativos la nueva disidencia? Y la respuesta es sin duda un sí, un triste y clamoroso sí, básicamente porque no hay ninguna otra, de momento. ¿Cuánto de mentira y de verdad hay en sus mensajes? Conspiranoicos, negacionistas, divulgadores de bulos, antisistemas, fachosfera... son algunas de las etiquetas que se les colocan, no todas ciertas, no siempre al menos. Empezando porque desde el sistema nos toman por tontos cada día, lo que nos indica que la manipulación y la mentira es usada casi a partes iguales por ambos lados. Si el sistema nos lleva directos a un mundo bastante invivible tampoco es mala cosa ser antisistema, al contrario, es lo correcto. Por último lo de la fachosfera, es solo una etiqueta fácil, pues en lo económico las políticas de Sánchez y compañía son también de derechas por mucho maquillaje social que quieran aplicar, lo mismo que Biden y Trump, neoliberales convencidos ambos. En este punto, los que me conocen ya saben cuánto me gustaría que hubiera otra disidencia en España y en Europa que no fuera trumpista, ni nacionalista reaccionaria, ni xenófoba y en absoluto conservadora, que supiera ir contra el sistema corrompido, ultrabelicista y esclavizante de Occidente desde posiciones humanistas, universalistas, sostenibles e integradoras. De momento, como digo, no hay esa otra disidencia revolucionaria de izquierdas, y con esto tenemos que seguirnos nos guste o no, pues sí malo parece el señor Trump y todos los que siguen su ideario, ¿qué me dice del señor Biden y su camarilla europea entre las que está nuestro presidente Sánchez, empeñados en que estalle la Tercera Guerra Mundial y empiecen a caer bombas nucleares a diestro y siniestro?

Luego, para concluir, en el debate entre canales alternativos con sus defectos, sus conspiraciones y sus bulos o la censura del sistema, me acojo a esa famosa frase que le atribuyen a Voltaire: "Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo". Otro problema será ser capaces de discernir quién miente y quién nos dice la verdad, pero esa es otra historia. Y con lo de elegir entre globalistas o trumpistas, a falta de una tercera vía humanista, más nos vale quedarnos con el menos malo, el que al menos parece buscar algo parecido a la paz. Y aquí vuelvo a recurrir a otra cita célebre, esa de Samuel Butler, escritor inglés, cuando dijo: "Es preferible una paz injusta a una guerra justa". Cierto, el triunfo del trumpismo y la multipolaridad en el mundo nos traerán también de la mano unos cuantos negacionismos e involuciones y tanto o más capitalismo salvaje y empobrecedor, pero esto también son otras historias, otras batallas que habrá que librar luego, si seguimos vivos.

Eloy Cuadra, escritor y activista social.