Telde: incapacidad de gestión más que demostrada...

Suele decirse (generalmente sin más «razón» que la pura nostalgia), que cualquier tiempo pasado fue mejor. Nunca he creído demasiado en ese viejo dicho, pero, la verdad, hay excepciones más que evidentes para quienes nos gustan el análisis de datos y no olvidamos la historia...

Como ciudadano teldense desde hace varias décadas, y dado lo que acontece en la Ciudad de los Faycanes en la actualidad, tengo que recordar aquellos tiempos pasados en los que, si de algo podía presumir el Gobierno municipal, era de no dejar escapar la menor oportunidad de traer para la Institución todo proyecto, toda subvención, toda ayuda que pudiera venir procedente del Cabildo de la isla, del Gobierno de Canarias, del Gobierno estatal y hasta de Europa, a partir de nuestra incorporación a la Unión Europea...