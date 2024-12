Políticas indecentes...

Un dato: 5.300. Esa es la cifra de menores migrantes actualmente acogidos en Canarias. Cinco mil trescientos menores que van a seguir estando hacinados en centros insuficientes y sin la adecuada atención. Todo ello «gracias» a una estrategia política más que indecente... 5.300 menores que salieron de sus respectivos países de origen intentando, unos, escapar de la miseria y del hambre. Otros, huir de la guerra o la opresión. En cualquier caso, buscando un futuro mejor. Dejando atrás a sus familias, a sus seres queridos. Pero se han topado con otro tipo de miseria: la miseria humana... Porque no se puede calificar de otra manera la actitud inmovilista del Partido Popular. Han puesto y seguirán poniendo todo tipo de excusas para no reformar la Ley de Extranjería: que si la financiación, que si la Conferencia de Presidentes, que si esto, que si lo otro. Lo importante para ellos es el enfrentamiento continuo con el Gobierno del Estado español. El NO a todo. Y lo más importante: no agriar sus relaciones con Vox...

Da igual que para ello tengan que traicionar (una vez más) a Canarias. Da igual porque siempre han mirado a esta tierra desde un sentimiento de «superioridad», como la colonia que nos consideran. Da igual porque saben que seguirán formando parte del Gobierno de Canarias...Saben que Coalición Canaria no es más que la «marca blanca canaria» del Partido Popular. Como lo es UPN en Navarra. Saben que Fernando Clavijo no expulsará al PP del Gobierno de la Nacionalidad Canaria. Perro no come perro...Fernando Clavijo, Presidente del Gobierno de Canarias, sabe perfectamente que puede gobernar en minoría sin el menor problema. Con apoyos puntuales del resto de partidos del Parlamento canario. No existe ninguna posibilidad de moción de censura en lo queda de Legislatura. Para ello, progresistas y conservadores tendrían que entenderse. Imposible. Y Clavijo lo sabe...Sin embargo, sigue reclamando el desvío de menores mientras mantiene en sus sillones a los miembros del partido que impide ese reparto. Da igual que los damnificados sean menores de edad. Da igual que esta actitud del Partido Popular sea un desprecio absoluto hacia la tierra canaria que Clavijo juró defender y que representa como Presidente. La hiPPocresía del PP se extiende entre sus «marcas de distribución» y Coalición Canaria es una de ellas...

Ángel Rivero García

www.encanarias.wordpress.com