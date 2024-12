Carta a los Reyes Magos de la Consejería de Educación

Donde no debería de haber ningún tipo de diferencias es en la inclusión en el sistema educativo de personas con discapacidad, porque la inclusión debe de ser uno de los vectores fundamentales en la Educación Pública y porque altera la armonía social y discrimina sin compensación posible, dramatizando la distancia entre personas que pueden hacer las mismas funciones siendo diferentes. Y sin embargo la hay.La protagonista de la celebración, el 6 de diciembre de este año, de la Constitución fue la inclusión, al conmemorar la modificación hecha en enero del artículo 49, que sustituyó el término "disminuido" por el de "discapacitado", promoviendo así la autonomía, la dignidad y la equidad de las personas con discapacidad. Por otro lado, la Ley Canaria de Educación (2014) destaca, rutilante, que el sistema educativo debe garantizar la igualdad de oportunidades y la participación social, prestando especial atención a la inclusión. Sin embargo, por mucho que indiquen tanto la Constitución como la Ley Canaria de Educación, la realidad es diferente.Pongamos que se llama Claudia y no es alumna, es una profesora con discapacidad auditiva. Claudia es maestra de Pedagogía Terapéutica y ha ejercido como tal desde los últimos 5 años, pero Claudia se equivocó: pretendía ser mejor profesional, estar mejor preparada, dejar la precariedad de la interinidad y estudiar oposiciones para lograr una plaza definitiva y permanente, y lo logró. Superó las pruebas y alcanzó una de las plazas ofertadas en las últimas oposiciones celebradas en 2024. Para cualquier persona es un momento de celebración, de orgullo propio, de emprender una nueva etapa y eso hizo: se congratuló de su azaña. Cuando esperaba la recompensa al esfuerzo individual, que por cierto tanto estima el liberalismo ideológico dominante en los responsables públicos actuales de Canarias, llega el propio Gobierno de Canarias a través de uno de sus resortes para indicarle, resolución mediante, que "No cumple los requisitos para desempeñar sus funciones". Vivir para ver: el Gobierno de las libertades individuales y la superación personal imponiendo obstáculos a la iniciativa individual y a la propia autosuperación.Eso sí, se lo dice después de 5 años en que ha desempeñado brillantemente un puesto de trabajo que ahora se le niega, sin que la propia Consejería de Educación haya detectado problema alguno durante todo este tiempo. Ahora lo detecta, ahora no es idónea, ahora es una discapacitada no apta, ahora un tribunal médico que antes la avalaba la deja en el limbo comunicándole que cesa en sus servicios a la Consejería de Educación a las puertas de ser nombrada Funcionaria de Carrera. Ahora no es ni interina ni funcionaria. De la autoestima a la depresión.Los responsables públicos se llenan la boca con palabras grandilocuentes en los púlpitos más selectos y en los medios de comunicación para, a las primeras de cambio, cercenar el futuro de una profesional sin mácula, sin tacha, la de una joven con ilusiones y esperanzas que lucha contra sus limitaciones y las vence, para, al final, quedarse en la orilla lastrada por una indicación de un tribunal médico que la Consejería de Educación aduce, para sacudirse el problema, que "No pertenece a nuestra Consejería sino a Administraciones Públicas", sin que a ellos, que le han contratado durante 5 años y deben proteger y ser justos con el personal a sus servicios, se les oyera una queja. Es más, creo firmemente que hay connivencia e intercomunicación entre los responsables de la Consejería y el Tribunal Médico que ha tomado una decisión injusta e inaceptable. Creo también que aquí hay que poner la lupa sobre la Administración y sobre el Tribunal Médico más que sobre la docente, puesto que durante 5 años esta ha demostrado con creces que quiere y puede ser una excelente profesional, como así acreditan sus compañeros y compañeras de trabajo y el alumnado a su cargo.En su último día en el centro educativo donde impartía sus clases, hace una semana, carta de despido en mano, con el aula vacía y la mirada inquieta de quien espera despertar de un mal sueño, la encontré esperando respuestas que yo no le podía dar. Puse a su disposición la infraestructura de nuestro sindicato, sus servicios jurídicos, y la promesa de que me implicaría en resolver su caso, cosa que ahora hago al hacer público este testimonio.Claudia es la perfecta constatación del engaño de eso que llamamos inclusión, es el indicio de una Consejería cuyo norte empezamos a entrever: cuadrar unos presupuestos siempre a la baja y por eso no hay dinero para que la inclusión se lleve a cabo de manera efectiva, porque no nos engañemos, se trata de economía.Para esta Consejería de Educación un tartamudo como Demóstenes no hubiera podido llegar a ser el mejor orador de la antigüedad, un manco como Cervantes no hubiera podido escribir la mejor novela en lengua española, un sordo componer la novena sinfonía como Beethoven, ni un patizambo ser defensa central de la selección brasileña, como Pereira.Al salto léxico propiciado por la reforma del artículo 49 de la Constitución, le corresponde el mismo salto en la realidad, que es donde realmente importa y donde se mejora la vida de las personas. Por ello en estos Reyes le pedimos a la Consejería de Educación y a la Inspección Médica correspondiente que hagan suya la reforma de la Constitución y cambien la concepción de disminuido por la más real de discapacitado. Tal vez así se iguale la realidad con la norma. Así que a los responsables va dirigida esta petición, que esperamos sea correspondida con una rectificación para que la docente sea restituida en su puesto de trabajo, si no son sordos ellos también, lo cual implicaría que tendrían que dejar sus obligaciones, porque si no puede una persona con insuficiencia auditiva desempeñar una profesión como maestra, tampoco pueden estar en sus puestos otros "sordos" responsables del personal a su cargo.

Gerardo Rodríguez

(miembro del Secretariado Nacional del STEC-IC)