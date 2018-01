Luego dejó algunas frases que son de mucho bla, bla, bla y de poca sustancia, y que dan lugar a interpretaciones erróneas. Por ejemplo cuando dijo: "Hemos aumentado la capacidad de inversión y colocado la maquinaria burocrática al extremo, algo que provoca retrasos en la concesión de licencias, pero es preferible tener una gran inversión y apostar económicamente en la ciudad, aunque los engranajes administrativos no estén acostumbrados"

La frase la dijo del tirón, pero no sé si es que se la escribieron mal o él la interpretó de aquella manera, porque el Ayuntamiento no ha aumentado la capacidad de inversión. Lo que ha aumentado es la partida destinada a inversiones. La capacidad de inversión la veremos a lo largo del año, si se gastan o no lo presupuestado.

Sin ánimo de ser agorero, si se mira el grado de ejecución a 30 de septiembre del presupuesto de inversiones de 2017, de un total de 38,4 millones de euros previstos solo habían gastado 9,1 millones de euros, esto es, el 24% del presupuesto. Esperemos que en el 2018, los 71,7 millones destinados en el presupuesto a inversiones los gasten en tiempo y forma.

En la anterior frase del alcalde, cuando habla de "colocar la maquinaria burocrática al extremo", combina esa frase con los "retrasos en la concesión de licencias" (de obra) y sigue con que "es preferible tener una gran inversión y apostar económicamente en la ciudad", se llega a la conclusión que la ensalada mental del alcalde es de preocupar. ¿Qué tiene que ver la inversión municipal con los retrasos en la concesión de licencias de obra?

El miércoles 17 de enero, Augusto Hidalgo presentó el presupuesto al Consejo Social de la Ciudad e hizo un alarde de malabarismo con las cifras, diciendo que a los cinco distritos de la ciudad el presupuesto le dedicaba 13,7 millones de euros, esto es, un 3,7 % de los gastos del consistorio - muy por encima del 2% que la Ley obliga.

Cuando hizo el desglose de los 13,7 millones incluyó, además de los 3,1 millones que van realmente a los distritos, 2 millones de euros de la Concejalía de Participación Ciudadana y 8,6 millones destinados al Servicio de Ayuda a Domicilio. Una vez más, haciéndose trampas al solitario. Si el importe destinado al Servicio de Ayuda a Domicilio se incluye en la partida presupuestaria destinada a los distritos, ¿por qué no se incluye la de limpieza destinada a esos mismos distritos? O la de alumbrado, o la de vías y obras... Al fin y al cabo, todo el presupuesto municipal se destina a los cinco distritos. No alcalde, no. Las Ayudas a Domicilio no pueden incluirse en los presupuestos de los distritos. Eso es hacer trampas.

Por último, el día 19 se celebró el pleno extraordinario para aprobar el presupuesto. En él tuvo una intervención la portavoz del PP en temas económicos, Jimena Delgado, a la que el Coordinador General de Economía y Hacienda contestó de manera huidiza, y que puede tener una gran repercusión en las cuentas municipales del 2019.

Preguntaba Jimena que cómo era posible que si la "tasa de referencia" que había dado el Ministerio de Hacienda para el presupuesto de 2018 era de un 2,4% con respecto al gasto real del presupuesto de 2017, hubieran confeccionado un presupuesto para este año en el que se incrementa el gasto en un 15,14% (con respecto al del 2017) según los datos facilitados por el grupo de gobierno. La tasa de referencia es el porcentaje que Hacienda permite se incremente el presupuesto.

David Gómez, el Coordinador General de Economía y Hacienda, le contestó a Jimena Delgado que esa tasa se aplicaría cuando se liquidase el presupuesto del 2017, como diciéndole que ya veremos lo que pasa en ese momento (la liquidación del 2017 se verá en junio/julio de este año).

Lo que puede pasar en ese momento es que Ministerio de Hacienda obligue al Ayuntamiento a confeccionar un Plan Económico Financiero para el año 2019, que condicionaría el presupuesto municipal de ese año, y posiblemente de los siguientes.

Parece que el gobierno municipal está dispuesto a tirar la casa por la ventana este año pre-electoral 2018, y lo que pase en el 2019 como consecuencia de la mala presupuestación de este año 2018, ya lo veremos más adelante. ¡Siempre queda el recurso de echarle la culpa al Ministerio de Hacienda del PP!

Efectivamente, el presupuesto municipal para el 2018 del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es el mayor que nunca hemos tenido, ahora falta ver si el grupo de gobierno es capaz de gastarlo, y de que la Hacienda estatal no nos pase factura por el fuerte incremento del gasto. En unos meses aclararemos ambas dudas.

Eusebio Bautista Vizcaíno

Ex-concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de G.C