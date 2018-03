A nadie se le esconde a estas alturas que el Partido Popular, y especialmente su Presidente M. Rajoy, está en horas bajas. Algo increíble hasta no hace mucho tiempo(aunque para muchos ya era suficientemente difícil entender que siguiera siendo el partido más votado). Pero lo que no está en horas bajas es su tremenda capacidad para la hiPPocresía...

El Presidente del Gobierno Estatal, M. Rajoy (el mismo que nos intenta vender continuamente la moto de la salida de la crisis, la mejoría y bla, bla, bla) sigue empeñado en tomar a los ciudadanos por idiotas, y lo demuestra cada vez más con su empecinamiento en hacer lo que sea (al menos en sentido figurado, que no real) para disminuir la aparente sangría de votos de su partido...

M. Rajoy está viendo como pierde cada vez más el apoyo que creía vitalicio: el de los pensionistas. Creía el hombre que, a pesar del maltrato continuo hacia el colectivo de la tercera edad, de reducirles año tras año su poder adquisitivo con unas subidas paupérrimas de sus pensiones, desvinculándolas del IPC desde 2014, convirtiendo al colectivo en "mantenedores familiares" tras la reforma laboral que, aprovechando la crisis, consiguió fomentar los "contratos basura", de hacerles pagar por las medicinas, y demás barbaridades cometidas contra quienes en el pasado mantuvieron el Estado Español, creía el hombre que nunca iban a reaccionar (y cuando lo hacen, sigue intentando engañarles, como siempre)...

¿Cómo puede ser capaz M. Rajoy de responderle a los pensionistas que no puede hacer nada por ellos porque "Todavía no podemos gastar todo lo que nos gustaría..."?

Eso lo dice el Presidente del mismo Gobierno que camufla 11.000 millones de euros de gasto militar en partidas "ocultas" fuera del presupuesto "oficial". El mismo Gobierno que se ha comprometido ante la OTAN a aumentar su gasto militar un 80% en los próximos siete años. El mismo Gobierno que ha aprobado el rescate de las autopistas (privadas) en quiebra que va a costar más de mil millones de euros de dinero público. el mismo Gobierno que se ha gastado 60.600 millones en el rescate a la Banca (la misma Banca que se dedicó durante la crisis a desahuciar a las personas que habían perdido su trabajo)...

¿En serio, señor M. Rajoy, "no pueden gastar en lo que les gustaría"? Juraría que es exactamente al revés: "Gastan" únicamente en lo que les interesa. Pero el bienestar de la ciudadanía les importa un pimiento...

Pero M. Rajoy no está solo en su desprecio hacia los pensionistas: la "maquinaria" del Partido Popular se ha puesto en marcha contraatacando (lo que es craso error por su parte). Ya Celia Villalobos en otro de sus alardes que tanto dan que hablar en las redes sociales ha dicho que "hay muchos pensionistas que llevan más tiempo cobrando que trabajando", y se ha quedado tan a gusto...

También Luís María Linde, Gobernador del Banco de España, en un acto de fidelidad hacia los suyos ha expresado que "Los jubilados están mejor de lo que parece: tienen casas en propiedad"...Esto lo dice quien no ha parado en los últimos años de subirse una y otra vez su más que elevado sueldo...

El caso es negar lo evidente: el Gobierno con su estrategia neoliberal y su Reforma Laboral ha metido la pata hasta el fondo. Era imposible que tras una reforma que propició contratos a jornada parcial y redujo salarios de forma bestial se pudiese seguir manteniendo el sistema de pensiones de la misma manera que hasta entonces. Un trabajador o trabajadora a media jornada cotiza la mitad. Si encima su salario se recorta apaga la luz y vámonos. Si añadimos el aumento de edad de la población está todo dicho: no les quedaba más remedio que vaciar la hucha de las pensiones como si no tuviera fondo...

¿Significa esto que no hay solución? Claro que la hay, pero para eso el Gobierno de M. Rajoy debiera ser capaz de admitir su error (algo impensable en la Derecha). Tendrían que empezar por derogar su nefasta Reforma Laboral, por buscar fórmulas alternativas que propiciasen ingresos adicionales, bien sea mediante impuestos a la Banca (la misma Banca que tanto han favorecido a nuestra costa) o incluyendo partidas específicas en los Presupuestos Generales del Estado para mantener el Sistema de Pensiones que ellos mismos se han cargado. Y desde luego, deben volver a vincular las pensiones al IPC para que puedan verse revalorizadas en su justa medida y no en ese miserable 0,25% que parece una limosna...

Sin el apoyo mayoritario de los pensionistas el Partido Popular pierde su principal baza de cara a las elecciones y eso les intranquiliza. Cargar contra los jubilados (como están haciendo) no es correcto. El "conmigo o contra mí" que tienen por norma estos herederos del fascismo no funciona. Mucho menos cuando están en el Gobierno y su función debería ser procurar el bienestar de todos los españoles (no solo de los suyos, como tienen por costumbre)...

Angel Rivero García