SOBERANÍA ALIMENTARIA, GASTRONOMÍA E INNOVACIÓN

Esta transformación no se reduce a los cambios en los hábitos de consumo en nuestra gastronomía, siendo muy importantes. Influye decisivamente la recuperación de una isla equilibrada, que respeta su medio ambiente, que valora su espacio rural y la necesidad de que quienes nacieron o decidieron vivir en ese entorno, tengan una calidad de vida que les permita asentarse y prosperar. Una gastronomía pujante ligada al kilómetro cero, a la producción de cercanía, significa consumo de productos locales, reducir la dependencia del exterior y avanzar hacia la soberanía alimentaria. La recuperación de nuestros paisajes cultivados nos hace más atractivos para nuestros visitantes y humedece nuestras medianías y las cumbres previniendo incendios que avanzan donde no hay plantaciones.Cuando desde el Cabildo de Gran Canaria decidimos impulsar un proyecto de desarrollo integral que englobamos dentro de un concepto de ecoisla, incluyendo los conceptos de soberanía energética y alimentaria, movilidad sostenible, economía azul, economía circular, protección del paisaje y el territorio, reforestación, innovación..., estábamos pensando en esta realidad. El uso de alimentos locales y naturales contribuye directamente a estimular y apoyar la actividad agrícola, a mejorar el atractivo del destino Gran Canaria, a fortalecer la comunidad, a generar orgullo y a reforzar la identidad de nuestra isla relacionándola con buenas y originales experiencias gastronómicas. Una gastronomía sostenible crea vínculos entre la tierra, las personas y los alimentos y da lugar a una experiencia auténtica de cultura local, artesana, creativa, creadora. Mejora el medio ambiente y la salud.Pero una gastronomía atractiva, excelente, no se improvisa. Supone impulsos, acuerdos, apoyos, liderazgos muy amplios que relacionen a todos los agentes que intervienen en este proceso complejo. A hombres y mujeres de la agricultura, de la ganadería, del pastoreo, del comercio, de la restauración, de la hostelería, de la educación, de la investigación, de la empresa, del mundo laboral, de la comunicación; a consumidores, a artistas y a políticos de todas las administraciones. Es necesaria una red enorme que coincida en conocer, valorar, aprovechar y difundir una gastronomía que supone una riqueza natural. Una gastronomía que nos hace únicos en la producción, en la elaboración, en la diversidad y por tanto en el placer de compartirla.Muchos de estos actores demandaron que desde el Cabildo de Gran Canaria diéramos un paso al frente y creo que juntos lo hemos dado. En primer lugar establecimos un objetivo común: valorar y apoyar el producto de nuestra tierra y favorecer su difusión a través de todas las consejerías relacionadas con el sector primario, con el turismo, con el comercio y la artesanía, con el medio ambiente, con el desarrollo económico. Reconocer nuestros productos no basta si no facilitamos al mismo tiempo su consumo y su transformación en gastronomía innovadora, atractiva, de calidad.Y la segunda acción fundamental consistió en dar protagonismo al sector, darle voz, participación y liderazgo porque es el que realmente sabe, el que se esfuerza y expone su trabajo y sus recursos cada día. Las iniciativas para caminar en esta dirección están siendo innumerables. El programa GRAN CANARIA ME GUSTA está sirviendo para afianzar la marca y coordinar todos los esfuerzos. Es una estrategia muy útil para aumentar la notoriedad y favorecer la promoción y comercialización de los productos locales. El trabajo de apoyo a la producción local no estaría completo sin la proyección en toda Canarias y en toda España a través de las ferias de promoción como Madrid Fusión, Alimentaria de Barcelona, Salón Gourmet de Madrid, GastroCanarias en Tenerife o FEAGA en Fuerteventura. Pero además de las grandes convocatorias generales, cada uno de los sectores está teniendo su atención y su proyección durante todo el año a través de propuestas diversas de ferias, jornadas, e impulso a los productos que nos identifican y nos singularizan.Este impulso nos hace crecer como isla sostenible. Y además nos proyecta hacia el exterior. El Patronato de Turismo de Gran Canaria conoce que la gastronomía local es un valor clave añadido a la experiencia de los turistas durante sus vacaciones y ha trabajado para estar presente en los espacios más importantes (Madrid Fusión o Saborea España, por ejemplo).Gran Canaria tiene una riqueza natural y gastronómica que debe potenciar y afianzar nuestras costumbres alimentarias y ayudarnos a avanzar hacia la isla ecosostenible que aspiramos. Esta situación es una oportunidad para revalorizar la enorme riqueza agrícola, ganadera y pesquera de la que disponemos. Tenemos una gran oportunidad y el Cabildo de Gran Canaria lo tiene como prioridad.Y para afianzar esta propuesta tenemos que estar todo el tiempo en guardia, atentos al sector, promoviendo iniciativas de vanguardia, innovando. Por eso en los últimos quince días hemos puesto en marcha dos iniciativas: elI Foro Internacional del Queso y el proyecto Cultívate Gran Canaria.El objetivo del I Foro Internacional del Queso es el de difundir la gastronomía vinculada a un producto tan característico de Gran Canaria, acercar a Gran Canaria a productores y distribuidores de queso así como a cocineros interesados en trabajar con el producto y fomentar el intercambio de conocimientos con otras zonas productoras, nacionales y extranjeras y las cocinas que han surgido en torno a ellas. Porque entendemos que es el momento de reivindicar la identidad gastronómica de Gran Canaria a través de un producto de prestigio internacional, artesanal, sostenible y que forma parte del ideario de soberanía alimentaria que se ha promovido en la isla.Quienes conocen los quesos de Gran Canaria saben que hablamos de una joya, de una riqueza que crece callada entre nuestras medianías, para asombrar a quienes los encuentran en una mesa, en una barra, en una fiesta, para convertirse casi sin querer en el centro de la celebración. Ha llegado el momento de conocer todas las posibilidades que tiene el producto artesano que identifica a nuestra tierra. Tal vez no hemos sabido reconocer suficientemente la maravilla que producían nuestras queserías y es tiempo de confirmar las enormes posibilidades que atesora. Y alrededor de este producto extraordinario -que consumimos por encima de la media europea- un clima y una tierra singulares, unos pastos de contraste, una riqueza ganadera que sabe de cruces, de razas y de combinaciones, la sabiduría de queseros y queseras que consiguen crear una obra de artesanía, de mimo y amor a la tierra y a los animales, de identificación con un legado que se transmite entre generaciones y se mejora con la innovación y la investigación. El queso de Gran Canaria es fruto de nuestro clima, de la naturaleza, de nuestra historia, de la laboriosidad de nuestra gente, de nuestra forma de ser y de la identificación con nuestro entorno. Por eso, queremos preservar y proyectar esta riqueza para que se conserve y se reconozca al máximo nivel.Cultívate Gran Canaria tiene como objetivo promover y consolidar la actividad económica y el empleo en el medio rural y costero apoyando las iniciativas emprendedoras y la innovación productiva y de gestión de las micropymes y autónomos en estos ámbitos productivos. Para ello es necesario que perfeccionemos nuestros instrumentos de apoyo a las personas, entidades o colectivos que quieran empezar nuevas actividades y también a las que ya desarrollan sus actividades, ayudándolas a crecer, innovar y a mejorar el acceso a nuevos mercados y clientes.Dentro de este marco, esta semana convocamos al sector para un encuentro sobre Innovación y Emprendimiento, promovido conjuntamente por Cajamar y las Consejerías de Sector Primario y Soberanía Alimentaria y de Desarrollo Económico, Energía e I+D+I, con el soporte instrumental de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. En ese sentido, desde el Cabildo de Gran Canaria ya hemos lanzado y estamos lanzando muchas iniciativas para apoyar los sectores tradicionales, la identificación de nuevos sectores con potencial en la isla como la acuicultura o los cultivos biotecnológicos y múltiples acciones para favorecer la producción y comercialización de nuestros productos. Además, todo esto lo estamos complementando con un paquete ambicioso de formación especializada de cursos y talleres formativos que cubren un amplio abanico de necesidades de los ámbitos agroalimentario, rural y pesquero. De este modo contribuiremos al perfeccionamiento de la productividad empresarial.Estamos convencidos de que la mejora de las actividades del mundo rural y costero son un pilar básico para mantener y generar nuevo empleo en esos ámbitos territoriales, además de contribuir al crecimiento sostenible de la economía insular y potenciar la calidad de nuestro producto turístico. Y, por supuesto, a mantener vivos nuestros valores y tradiciones, nuestra identidad.

Antonio Morales Méndez

Presidente del Cabildo de Gran Canaria