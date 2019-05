CARTA ABIERTA A PEDRO SANCHEZ

Se le abren a Ud. varias posibilidades de formar Gobierno de acuerdo con los resultados electorales. Esperamos y deseamos que, tal como le pedían el día 28 por la noche sus seguidores y simpatizantes delante de la sede de su partido, no pacte de ninguna forma con Ciudadanos ni con ninguna fuerza política que nos conduzca a situaciones no deseadas. Eso no haría más que agravar la situación de millones de personas, pensionistas y no pensionistas.Por supuesto que es libre de formar Gobierno o pactar con los partidos que dentro del arco parlamentario le permitan gobernar. Pero también le decimos alto y claro que si opta Ud. por esa opción nos tendrá permanentemente en la calle, defendiendo nuestros derechos con más fuerza y firmeza que nunca. Tal como venimos haciendo hasta ahora, exigimos y exigiremos siempre políticas sociales que rescaten personas, no bancos. Y, tal como Ud. mismo ha manifestado en varias ocasiones, coincidimos en que los problemas de la ciudadanía son debidos en su mayoría a la mala distribución de la riqueza del país. Por tanto, exigimos dos medidas inmediatas a su futuro Gobierno: la igualación de las pensiones mínimas con el Salario Mínimo Interprofesional, a realizar en los dos primeros años de legislatura, y la solemne manifestación en la Sesión de Investidura de un compromiso firme de revalorizar las pensiones con el IPC real, compromiso que habrá de ser refrendado por una Ley posterior.Así mismo le trasladamos la necesidad de abordar de inmediato la creación de una mesa de negociación u organismo de participación donde se reconozca nuestra representación, que no sea el Pacto de Toledo, para abordar de verdad una reforma integral del Sistema Público de Pensiones con un debate abierto a la ciudadanía. Entendemos que mediante una reforma fiscal y abordando las medidas que solucionen los ingresos del Sistema Público de Pensiones, que encuentre una solución satisfactoria a las pensiones actuales y futuras.

Junta de Portavoces de COESPE

Asociación para la Defensa de las Pensiones en Canarias