La necesidad de dormir de Pedro...

Fefi es de aquí mismo. De La Isleta, para ser exactos. No pudo estudiar y acabó trabajando en "los tomateros". La zafra era dura pero le permitía llevar un sueldo para mantener a sus tres hijos y a sí misma. Está separada y no recibe pensión de su ex. Ahora el sector del tomate tiene recortes y ya no la llaman. Recurre a los Servicios Sociales de su municipio y a la ayuda de Cáritas para poder seguir adelante. Seguro que también le cuesta dormir por las noches...

Juan es de Telde. Perdió su empleo tras 20 años y le pilló con la cuarentena justo al inicio de la crisis. Tiene mujer (enferma) y tres hijos más hipoteca. Apenas ha conseguido trabajar en más de 10 años, salvo algún convenio o algún trabajo temporal. Tampoco duerme por las noches...

Pedro es de Madrid. No necesita pagar vivienda, ni coche. Tiene personal a su servicio y cobra cada mes 6.914,83€. Es decir, gana al mes lo que Luis, Fefi y Juan tardarían más de un año en conseguir. Además de que ellos sí se ven obligados a pagar mes a mes vivienda, agua, luz, teléfono y demás gastos ordinarios de cualquier familia. Pero Pedro tampoco puede dormir por las noches...

El problema de Pedro es que quiere que todo le salga exactamente como él quiere y es incapaz de llegar a acuerdos ( y eso que su trabajo consiste básicamente en la capacidad de negociar y lograr acuerdos que beneficien a la mayoría de la ciudadanía). Se ha encontrado un interlocutor demasiado duro y pretencioso y eso ha hecho que se cierre en banda para poder (según él) dormir por las noches...

Me pregunto si Pedro conseguiría dormir si estuviera en una situación similar a la que sufren Luis, Fefi, Juan o gran parte de la población. Según el informe FOESSA el número de personas en exclusión social en España es de 8,5 millones (el 18,4% de la población). Y si nos centramos en Canarias la situación es mucho peor, pues se alcanza el 29% (617.000 personas de una población de 2.100.000)...

Hablamos de personas que no llegan a fin de mes (algunos malamente consiguen empezarlo). De familias con problemas para mantener su vivienda ante el riesgo de acabar en la calle. De niños que apenas hacen una comida al día. De mayores que necesitan que la Ley de Dependencia se aplique correctamente y recibir la asistencia que merecen tener. De hogares acosados por las deudas...Pero hay que destinar 140 millones de euros a unas nuevas elecciones antes que a resolver los problemas de Luis, Fefi, Juan y el resto de ciudadanos en riesgo de exclusión para que Pedro pueda tener la posibilidad de dormir tranquilo...

Angel Rivero García

