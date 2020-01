El tío de la barba y el whatsapp...

Antonio, que nunca ha sido de mucho pensar, está de acuerdo con las cosas que citan esos "mensajes". Achaca sus problemas para conseguir empleo a que los inmigrantes vienen a quitarnos nuestro trabajo, como dice el tío ese de la barba que habla tanto de España. No se le ocurre pensar que puede ser por su falta de preparación, por no haber terminado los estudios para irse a cargar bloques y ganar dinero fácil durante un tiempo. Además había un tío en el Gobierno y otro de Ministro de Economía o algo así que animaban a dedicarse a la construcción y había que aprovechar...

Antonio está en contra del feminismo: "Feminismo, ¿eso qué es?" se pregunta. Él siempre vio de lo más normal que fuese su padre el que trajese el dinero a casa. Para eso era el HOMBRE. Su madre bastante tenía la pobre con limpiar la casa y atender a su marido y sus cinco hijos ¡Como debe ser! Ahora resulta que las tías quieren hacer el trabajo de los tíos y tener todos los Derechos, como si fueran iguales que los tíos. ¿Manda...!...

Además, como bien dicen esos whatsapps, mucho hablar ahora por culpa de esos izquierdosos de mierda de "Violencia de Género". ¡Vamos, como que las mujeres son todas unas santas! A ver si empiezan a hacerle caso al de la barba cuando afirma ( y sus pruebas tendrá el hombre) de que hay mogollón de denuncias de hombres maltratados que no se revisan ni nada de eso...

Igual pasa con esa tontería de la Memoria Histórica: fuerte tontería preocuparse por cosas de hace muchos años. como si no tuviéramos problemas ahora. Esos rojos que siguen cabreados por perder la guerra de "liberación" que sacó a España del hambre y la miseria. Si es que los mensajes del tío de la barba lo dejan bien claro...

También está Antonio hasta los... de tanto independentista que quiere romper la unidad de España, el país más antiguo de Europa y cuna del cristianismo. Está harto de tanta banderita y tanto niño muerto. ¡Bandera solo hay una! (Aunque la verdad, Antonio, en su ignorancia, no distingue demasiado bien entre la que lleva el escudo monárquico y la que lleva un pajarraco encima. A él le basta con que se distingan bien el rojo y el amarillo)...

Gracias al whatsapp Antonio ha empezado a tener claras muchas cosas, y le parece que estaría bien que el tío de la barba y los suyos tuviesen el Poder. Así todo sería más fácil. No tendría que preocuparse. Todo iría bien. Los enemigos de España estarían encerrados cuando menos. Las mujeres en casa, fregando. Todo el mundo hablaría en Castellano, para poderse entender como debe ser. Seguro que habría trabajo para todos si se echase a los que vienen a robárnoslo. Y no habría ni que pensar. Ya lo haría el de la barba por todos nosotros, que tiene pinta de inteligente...

El whatsapp sobre todo, y, en menor medida el Facebook ese y lo del pajarito que tiene un nombre raro del que nunca se acuerda han hecho de Antonio un hombre que ve lo que pasa en su entorno. Esta vez Antonio sí fue a votar y lo hizo ¡Cómo no! por el de la barba. Sobre todo le sedujo no solo lo que dice sino lo bien que le queda el caballo...

Desgraciadamente Antonio no está solo en este mundo. Hay demasiados Antonios ahora mismo deambulando con banderas como si con ello se solucionaran todos los problemas. Demasiada gente incapaz de ver más allá de lo que la profundidad y negrura de su ignorancia les puede permitir. Ojalá algún día un rayo de luz les ilumine y sean capaces de ver la realidad...

Angel Rivero García

www.encanarias.wordpress.com