Gobierno de Concentración: los pupilos del Carrillismo lo han hecho cuasi real...

"¿a destiempo?: y suena raro." ...porque la situación es distinta y no sólo es cuestión de voluntad: no olvidemos que estamos en los tiempos de la destrucción de los estados modernos y convertirlos en estados fallidos. Y España es un "caramelo" pues agotó su fórmula de transición eternamente sostenida. Y no se puede maquillar más... ...las proclamas reaccionarias no se han hecho esperar. Las viejas recetas las desempolvan lustrándolas con palabras tan peligrosas como absurdas.

No es baladí decir que un intento está ya en marcha. Aún muy sutil, pero se viene forjando esta trama en todos sus medios. Es siniestro el lenguaje que emana de las derechas... y aún "no tenemos gobierno" como lo definen: desde más de un año con esa cantinela que crea una conciencia de desprotección social.Pero me temo que antes de finales de 2020 hay convocatoria electoral. Trataran de seguir desgastando la participación. Porque sin duda el problema es estructural y está agotada la fórmula continuista.El verdadero "poblema" lo tienen los que gobiernan: la oligarquía financiera y los grandes trusts. No los políticos y polítricos... que temen que "los adelanten por la izquierda"; ahora que el "soeismo" se ha revuelto a discursos de izquierda, pero eso de la noche a la mañana suena raro. Es más, peligroso en este juego.Aunque visto el sprint (carrera carajo) de Podemos nada es de extrañar, pero nada. Aunque lo de podemos y los restos de Izquierda Unida era previsible.¿Un gobierno de concentración necesario? no lo sé, porque el gobierno se verá limitado ante un marco que se ha quedado caduco y sin embargo tendrá que jugar en él. Pero sí que es al que nos han dirigido; y vendido como único posible... pero no olvidemos la posición del psoe hace unos meses escasos. Se dan opiniones publicadas con una sensación de trampa, de engaño, de confusión y de apocalipsis... y eso trae consecuencias.La otra alternativa ya saben... los dos grandes y por la derecha. Se nos escapa o se quiere ningunear, que este régimen transicional incompleto se ha acabado. Que como es lógico se ha caminado arrastrando concepciones y estructuras del pasado. Qué la pluralidad es hoy por hoy (como lo fue siempre) manifiestamente real, visible y además decisiva.Da la sensación de que el furor futbolero lo han centrado ahora en el congreso de los diputados... un programa socialdemócrata que no dejarán aplicar: me temo que es la misma fórmula. Estoy más por ver "que se autoproclama presiente el Sr. Casado", al tiempo; -lo están preparando- restando "la legalidad" de diputados y de gobiernos... e incluso con la clara amenaza de interponer –"prevaricación"- al futurible presidente del gobierno: al Sr. Sánchez; lo que me suena tanto a las estrategias de los oponentes en otros lugares. Es como un manual adaptado y no debemos infravalorar estas posiciones. No es ningún chiste ese apoderamiento indebido y malévolo de los símbolos como la bandera... de España... de la Guardia Civil... del ejército... como si fuese el patio de sus casas que es particular; aunque cuando llueva se moje como los demás.Al caso, primero tratarán de ir a elecciones... si lo lograran que es complejo, irán a por el plan B: y será¡¡¡Sánchez es un usurpador y un golpista!!!...pacta con terroristas, separatistas, comunistas... alimenta al "leviatán": clarito, clarito, clarito lo espetan por doquier "y no se les para su proceder"...y lo declararán ilegítimo... van a por ello: al tiempo, proclamaran a Casado Presi y si no, se lo va a disputar el Abascal. Lo cierto es que: europeos del mundo... "se les va a acabar el parraíso spanis"... y claro; algunos ya se encargaron de la desmovilización y se lo han puesto a huevo. Es la misma historia con otros peones. Desarticulación social y política en pos de "su paz social"... de Vallecas a Galapagar; rememorando el" Otan de entrada no" de un psoe siempre vacilante.¿Lograrán un Estado fallido? saben que el cambio climático ya nos resta, y además se van a meter con los bienes inmatriculados de la mano ejecutora izquierda del poder real: la iglesia...dios nos coja confesados... y junto a la nueva carrerilla de volverse más verdes que el verde: una reconversión se queda corta ante un proceso inmenso de cambio imprescindible.y encima llamando comunistas a esa cuerda de socialdemócratas de nuevo cuño que desarticularon al glorioso PCE para convertirlo en un cajón desastre impresentable y continuista."de ti depende, tú eliges"

Nota al final y al margen:

TODOS o casi todos, aluden a "famosos" escritores, filósofos o poetas... casi les da igual.

Yo... soy más de eso que ahora llaman SABIOS; bueno, no de ahora, sólo que hay una tendencia que trata de recuperarlos...

Un pastor... de cabras y alguna oveja comentó en una ocasión:

Como es posible que nantes había un montón de papas y no se les echaban polvos. Y yo pregunto: ¿Es que ahora se cogen más papas que nantes? No creo. Nantes se cogía más y se sembraban más, porque se vivía de eso. Y yo no vi nunca cavar un montón de papas y echarle polvos pa´que no se arrugaran. Pues ahora se le echan un montón de polvos pa´que no se arruguen. Y yo digo, ¿será bueno eso o será veneno?. Si la papa no se arruga es porque eso es un veneno que la aguanta. No digo que sea un veneno que mata en el intri; más tarde no sé lo que habrá entre nosotros, lo que viene detrás.

...de Don Domingo Machina... en la Isla del Hierro - Islas Canarias.

Ramón Francisco González Hernández