Geotérmica/s made in Canary Islands

En Canarias tenemos los recursos para "seguir el modelo energético de Islandia"; e incluso por posición estratégica superarlos.

¿Qué se cuece con el fomento casi mesiánico de molinos de viento (aspas generadoras por turbinas), placas solares y otros limitados, caros y ambiguos caminos de una confusa e inexistente ¿SOBERANÍA ENERGÉTICA?-

En un mundo interconectado, hay que dar calibre a estas afirmaciones vacías. Muchas veces se esgrimen razones que son precisamente eso, aire, viento o mejor humo.

...

Y es precisamente ese cúmulo de ambigüedades y otros "caminos no claros" lo que nos hace saltar las alarmas de que es lo que en realidad se persigue con todo un trajín subidos a "Rocinante".

Y confundir realidades con idealismos conlleva pesadillas ya definidas en su obra por Miguel de Cervantes.

...

Si la geotérmica es para Canarias un tesoro de sus suelos, cual es la razón esencial que se apueste por MACRO PROYECTOS DESTRUCTIVOS COSTOSOS, poco viables y que su fundamento es cuestionable, siendo el más actual la Central Chira/Soria, que no se podrá "acabar ni terminar" en los 12/15 años que quedan para que entre en funcionamiento y donde todo indica que no será viable y el gasto, la destrucción y sobre todo el retraso en el fomento de verdaderas fuentes de energía se hace cada día más patente. Y se pueden cuantificar aproximadamente los gastos que no verán terminada jamás esta obra por obsoleta, en torno a los 1.200 e incluso 1.500 millones de Euros. Pero el dinero "quedará invertido".

Para esta central, cuyo modelo/experimental podemos situarlo en la "Gorona del Viento" (que con otras financiaciones, ha sido la puerta de entrada de unos modelos caprichosos y hasta se podrían calificar de paranoicos en Canarias) en la isla del Hierro, y que ha resultado ser poco eficiente y elevando los costos de manera considerable; sin resolver en si el problema estructural. Eso sí, propaganda sin pruebas reales de que es "una isla totalmente ecológica".

Mientras que para la geotérmicas, la tierra presenta condiciones constantes sin depender de factores digamos externos/variables, como son el viento, el sol...y no se necesita "crear agua desalada" para llenar unas majestuosas obras hidráulicas, que se saben obsoletas para otro fin - que fueron construidas con tecnologías y materias hoy superadas y con el objeto de retener agua y no el de crear saltos de agua generadores de energía y a modo de una pila de almacenamiento energético - en las cumbres de Gran Canaria; camino a Tenerife se diseña y planifica, y su enorme coste y desastroso impacto en una cuenca natural excepcional.

Este tipo de centrales "tuvieron" su viabilidad en lugares con caudales de agua corriente y grandes acuíferos: ríos de caudal medio y grande.

NOS PREGUNTAMOS POR QUÉ SE DIRIGEN LAS MIRADAS DE SUPERACIÓN DE UN PROYECTO DEFORME A TODAS LUCES, A OTROS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS;

PERO CON LENGUAJE DE ENERGÍA VERDE O LIMPIA CUANTO MENOS, DE DUDOSA VIABILIDAD.

La actividad volcánica de Canarias, una terrible oportunidad para transformarla en fortaleza, y no dejarla en la permanente amenaza de una erupción, debilidad natural, hoy por hoy poco controlable. El calentamiento constante de nuestros suelos es fuente de energía limpia y nunca mejor dicho "a pie de casa".

Convertirlo en una oportunidad para

lograr un modelo de desarrollo natural.

Desde los parámetros de la protección al medio ambiente que van ligados a la necesidad de seguridad en el suministro energético y cuyo exponente de realización es la viabilidad económica sin duda alguna.

Se tiene que invertir y dirigir esfuerzos a este tipo de energía limpia y reforzar los pocos modelos experimentales con los que contamos, sobre todo en extensiones de Lanzarote, de cara a modelos de altas temperaturas, y algunas pequeñas plantas hoteleras de baja temperatura conservarlos y mejorarlos.

Todo esto es una labor ESTATAL no sólo de la coordinación de las Comunidades Autónomas, hasta los Cabildos e incluso los Ayuntamientos.

No podemos permitirnos el crear falsas y especulativas expectativas que en nada se corresponden con la realidad; nuestra moral como pueblo en Canarias para nada pasa por un proceso de separación, de extemporánea identidad, al contrario, eso es precisamente el camino al caos al que ya nos empujan, para convertirnos en plataforma MINERA Y EXTRACTIVA DE ENERGÍAS para mantener a un mundo supuestamente "rico". Y esto tanto en las Canarias como en otras comunidades desde la Vasca hasta la Catalana. Precisamente la falacia de separación y una supuesta e irreal "configuración de los pueblos" busca precisamente con títulos rimbombantes, el debilitamiento de la clase trabajadora y de las capas medias que van en caída libre. Y en ese afán de resquebrajamiento trabajan las grandes corporaciones. Sin energía nada se mueve, nada vive. Pero es ya antiguo el planteamiento de dividir para poder vencer.

En nuestro tiempo, casi todos los territorios y fronteras están claramente delineadas entre los diversos países. Apenas existen colonias como tal y predominan las fórmulas neocoloniales.

Aunque a veces los gobiernos y corporaciones pueden compartir las cuotas de los mercados, siempre existen indicios que indican qué potencia tiene la supremacía en los recursos de la zona o cual tiene influencia sobre las decisiones del gobierno. Como se constata a diario, la competencia entre los grandes y pequeños países por obtener su puesto es totalmente feroz y esto hace que se produzcan intentos –unas veces exitosos y otras no– de una reconfiguración de las «zonas de influencia» por medio de vías pacíficas y/o violentas: negociaciones diplomáticas, bloqueos comerciales, sanciones económicas, condonaciones de las deudas, financiamiento de mercenarios, movilizaciones militares o directamente conflictos bélicos. Estas destinan parte de su presupuesto a mantener en pie sus enclaves geoestratégicos comerciales, militares, inversiones o activos de otro tipo, ya que esperan a través de ellas no solo mantener el prestigio internacional, sino seguir obteniendo enormes ganancias.

Y la prueba (terrible) más reciente de este modelo controlador y depredador lo tenemos ahora mismo en la guerra de la OTAN en Ucrania.

Ya desde los años 70 se declara a las Islas dentro del Plan Energético Nacional : como zona de un potencial geotérmico importante; elevando esta evaluación a ser el territorio nacional más idónea para el desarrollo de la geotermia. No olvidemos que en los 70 justo es cuando Islandia emprende su camino a las energía geotérmicas: ¿qué nos frenó?.

El cambio político se avecinaba y en el seno de los poderes ya era exigido un cambio de modelo aparente para que no cambiara la esencia del fin.

Y es que no sólo en las Islas Canarias, en muchos puntos de la geografía de la España peninsular, existen comprobadas lugares en el que el calentamiento del interior de la tierra da vía a esta fuente energética.

LOS AEROGENERADORES - MOLINILLOS - AL IGUAL QUE LAS PLACAS SOLARES NO SÓLO PRODUCEN POCA ENERGÍA A COSTES CONSIDERABLES, SINO SOBRE TODO: NECESITAN DE MUCHOS RECURSOS NATURALES PARA SU CONSTRUCCIÓN/ CON POCA VIDA ÚTIL, COSTOSAS PATENTES Y MANTENIMIENTOS Y SON ENORMES CREADORES DE RESIDUOS.

Hablar de la falacia en la actualidad de automóviles particulares eléctricos nos llevaría a una tesis de gran contenido.

El caso de Islandia fue bastante singular. El acuerdo entre las distintas corporaciones municipales, el Gobierno y la población para empezar a explorar y utilizar los recursos ecológicos locales, se vio impulsado por los costos en energía y la necesidad de garantizar la seguridad energética. Aunque, en la década de los 70, Islandia era un Estado pequeño, existían obstáculos y el éxito no estaba asegurado. Es más, ya hoy es verificable su desaparición por inhabitabilidad. De las Canarias algo se sabe pero poco se dice. De un modelo servil turístico, a un modelo extractivo minero van las cartas barajadas y pensadas.

En esa época, Islandia, estaba emergiendo y carecía de la infraestructura básica y los conocimientos necesarios sobre el potencial de sus recursos; así como de la experiencia de emprender proyectos energéticos de gran envergadura. sin embargo, hoy en día es una potencia gracias al aprovechamiento de la energía geotérmica de sus volcanes.

El reto es en nuestro gran Estado, sin ambigüedades y con coherencia, podremos avanzar en cuotas seguras y lograr la máxima posible de capacidad, y por tanto, grados de soberanía en lo energético.

Eso sí, sin olvidarnos "en que tipo de sistema económico nos movemos" para poder trazar con un mínimo acierto, calibrando grados de soberanía y no consignas vacuas que llevan a la desmotivación y por tanto a la desmovilización social y política.

Estaríamos en otra falacia, si no somos capaces de entender, que el capitalismo financiero es depredador en esencia, y por tanto, es el modelo de desarrollo en sí, la verdadera esencia del cambio, y de eso tan en boga y en sí tan vacío de contenido real y sí especulativo a lo que llamamos SOBERANÍA.

En las Canarias a 15 de Septiembre de 2022.

Ramón glez.

De la corriente GANA (Grupo Activo por una Nueva Alternativa) - Vicepresidente del Consejo Político de AIREs.

https://santaluciadetirajanagana.blogspot.com/

https://santaluciadetirajanagana.blogspot.com/2022/09/geotermicas-made-in-canary-islands.html