CONSTRUYENDO ALTERNATIVA..."por el POLO PATRIÓTICO ESTATAL" - AIREs-La Izquierda. REFERENCIA AL MUNICIPIO: "Si tomamos un pulso realista... GANAmos TOD@S"

En las pequeñas comunidades se constituyeron las bases primarias de convivencia después de la familia, donde se desarrollaban las relaciones de vecindad, culturales, asociativas y en ocasiones, laborales.

y debemos ser objetivos para acertar: "esto ya no es del todo así"...no podemos seguir manejando parámetros superados.

No podemos obviar el peso que sostienen las llamadas REDES VIRTUALES y su "naufragio" en las mismas.

Y las modernas sociedades de consumo que aíslan a los individuos que son en objeto potenciales consumidores.

En las ciudades y pueblos grandes estas relaciones primarias se desarrollan en los barrios, término hoy algo desfasado pero aún vigente, puesto que es el ámbito de DISTRITO, el que ya es referente administrativo. Pero la suma de ellos -con independencia de la denominación- conforma ese espacio al que llamamos administrativamente municipio.

Se suele describir a los ámbitos "barriales" y municipales, como facilitadores del contacto directo entre sus habitantes y donde establecen relaciones entre vecinos desde las que "se pueden establecer organizaciones y colectivos que actúan en los respectivos ámbitos de convivencia"... pero en realidad esto es más bien un reflejo de un pasado reciente: no se nos puede escapar en la valoración que esto es ya una definición algo obsoleta, la vida actual poco margen deja a la participación y, ante todo, la alienación social y los reclamos publicitarios han llevado a una nueva concepción basada en "centros comerciales".

En todo municipio, a nivel local,-desde las corporaciones municipales- se suministra a los ciudadanos bienes y servicios municipales públicos que son muchos y muy variados, comunes en la mayoría de los municipios.

Y es aquí dónde reside el objeto de los partidos políticos como gestores en la administración de los servicios a la ciudadanía. Aspiran a tener equipos gestores... "aunque a menudo olvidamos que en toda gestión o acción práctica, rige una filosofía o una concepción de los procesos y es a lo que llamamos ideología".

Gran parte del bienestar individual y colectivo del ciudadano depende de las políticas que se desarrollan por parte los ayuntamientos.

De ahí que debería ser el peso ciudadano, hoy muy minoritario, el que debería incidir en las políticas municipales, más allá del ejercicio del voto a una de las determinadas opciones en épocas electorales.

Muchos entes locales tratan de implementar sistemas de participación a través de los medios virtuales, aunque aún su aceptación no acaba de arrancar a pesar de que en muchos municipios se hacen esfuerzos para ello. Pues es aquí donde se materializa el resultado de la educación y los niveles de conciencia de ciudadanía: los niveles de participación no suelen ser altos.

Debido a esta raíz básica del entramado social, su papel crucial como espacio de convivencia ya establecido, ...

... puede convertirse en al ámbito de práctica desde donde los sujetos sociales pueden encontrar el embrión del proceso real de transformación hacia una sociedad alternativa que abra el camino a la participación donde se pueda iniciar el proceso de transformación social de la misma.

"Podemos entender en este último párrafo el por qué estos espacios han sido debilitados por la carga ideológica imperante".

Ramón González

Vicepresidente del Consejo Político de AIREs.