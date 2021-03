La Plataforma Salvar Chira-Soria sale al paso de las declaraciones de Beatriz Corredor sobre la Central Hidroeléctrica realizadas este fin de semana en la prensa local

Además, se verá afectada la ZEC Franja Marina de Mogán, que se caracteriza por sus extensos sebadales, germen de la procreación pesquera y alevines, hábitat de la tortuga boba, ecosistema muy sensible, en el que se van a verter 3.800 metros cúbicos de aguas residuales al día procedentes de la desaladora a base de salmuera y otros contaminantes químicos.Parece desconocer que el proyecto es legalmente inviable cuando reconoce que "El proyecto tal y como lo cogió REE tenía otra finalidad, que era la generación y nosotros no generamos, sino que utilizaremos el almacenamiento para garantizar el equilibrio del sistema".La concesión de esta obra por un periodo de 50 años por parte del Cabildo de Gran Canaria a Red Eléctrica es un abuso monopolístico sobre los consumidores que, incumple la legislación europea que impide a un mismo operador ejercer la distribución y acumulación de energía en un mismo territorio.En este sentido La Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece normas comunes para el mercado interior de la electricidad, tipifica en su artículo 36 que: "los gestores de redes de distribución no poseerán, desarrollarán, gestionarán o explotarán instalaciones de almacenamiento de energía".Corredor ha mostrado un profundo desconocimiento del proyecto cuando afirma que "tal y como ha ido evolucionando el proyecto, con la incorporación de las necesidades del Cabildo, de los técnicos, que el sistema se cierre con una visión más amplia de lo puramente energético, pues incluye la parte hídrica"... ya que, en ningún momento se estable en el proyecto el suministro de agua para riego, puesto que la desalación y el bombero van destinadas exclusivamente a mantener el nivel necesario para el funcionamiento de la pila.Desconoce igualmente, el informe de Salud Pública del Gobierno de Canarias cuando establece como "muy significativos" los efectos del proyecto sobre la salud y el bienestar de la población del Barranco de Arguineguín.Red Eléctrica no ha evaluado correctamente ni por asomo desde el punto de vista técnico; que el proyecto piloto "Gorona del Viento" (Isla del Hierro) sólo ha servido para gastar más de cien millones de euros sin conseguir uno solo de los objetivos previstos.Efectivamente tiene razón cuando afirma que el proyecto "Se mirará incluso internacionalmente" ya que de hecho será la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que ya dispone de una denuncia, quien evaluará los aspectos que estamos definiendo.Nos resulta sorprendente que afirme que "vemos cómo al final es posible incorporar el bienestar de la zona, de la comunidad" cuando se trata de un claro abuso sobre los ciudadanos que viven en el Barranco de Arguineguín, la ejecución de las obras durante 70 meses con 4000 kilos de explosivos diarios, alterando su medio natural: el depósito en el entorno de un millón de metros cúbicos de residuos de las excavaciones. La instalación de enormes torretas y líneas de alta tensión. Los ruidos y polvo en suspensión en la atmósfera que convertirán al barranco en un infierno provocando la expulsión de sus vecinos y arruinando sus terrenos de cultivo, base de la economía local. A ello hay que sumar los daños en la zona marina protegida de Mogán que llevarán a la ruina a los pescadores locales.Considera que no es cierto lo que afirma Corredor "La tecnología que llevará la central de Chira-Soria es la más vanguardista de todas las que hay en tecnología eléctrica" pues justamente es una tecnología muy antigua, adecuada para lugares en los que hay aportes naturales de agua, pero se torna en disparate cuando se pretende desalar agua y bombearla a lo largo de 30 kilómetros hasta 900 metros de altitud para generar energía.La Presidenta de Red Eléctrica ha dejado en evidencia a Don Antonio Morales cuando este publicita la creación de miles de puestos de trabajos para la población local, ya que reconoce que se trata de que "los puestos de trabajo son en buena medida especializados y ya estamos formando gente en REE para eso"Salvar Chira Soria insta a la Sra. Beatriz Corredor a reunirse con la Plataforma y con otros representantes de la sociedad civil para conocer de primera mano los argumentos por los que nos oponemos al proyecto.Posiblemente encontraríamos pareceres, si nos explicara a la sociedad canaria; cómo la Sra. presidenta de REE está adquiriendo públicamente una serie de compromisos de manera irregular; sacando a concurso público la desaladora, las turbinas y las propias obras, "sin tener la declaración de impacto ambiental". Entendemos desde la plataforma que es un mecanismo no visto, aparentando en sí, una medida de presión, actuando en concurso de

partes del proyecto, en realidad varios proyectos paralelos, sin tener aún el mecanismo legal que autorice.

Significa en sí ¿qué al final, como la lógica viene determinando, se frene el proyecto, el Cabildo de Gran Canaria tendría que indemnizar a REE?

Igualmente sería importante que nos explicara porque se elude la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con los espacios de Red Natura; que no pueden ser urbanizados, cuando el proyecto recoge una situación asimilada que es "industrializar la zona".

Razones de todo tipo para un encuentro y una explicación coherente con esta gigantesca obra; con las dudas que se plantean en la subrogación de ENDESA a REE en el año 2016; pero fundamentalmente saber si son conscientes de la magnitud del riesgo de una catástrofe, sin tener asegurado que, con el nuevo enfoque, uso y objetivo distinto, la capacidad de resistencia de esas grandes presas no está asegurada.

Son cuestiones de carácter extremadamente importante, y que la Señora Corredor ha obviado tan siquiera comentar.

Razones, entre otras muchas, por las qué, pedimos una explicación pública sobre estas cuestiones, y le invitamos a reunirnos y hablar sobre todos estos pareceres y evidencias que nos hacen seguir manteniendo nuestra negativa a un proyecto sin garantías ni viabilidad cada día más florecientes.

Vuelva usted cuando quiera a nuestras islas, a la Gran Canaria, Sra. Corredor, pero no haga castillos en el aire, colocando piedras simbólicas antes de aclarar todo este recorrido de oscurantismos, porque nos jugamos mucho, nos jugamos nuestro territorio, ya de por sí maltratado, y nuestra soberanía, y eso es un asunto muy serio a valorar antes de empezar.

Ramón González