Cualquiera es Inocente hasta que la TV diga lo contrario

Se utilizan métodos como multas, cárceles o difamaciones a través de distintos medios para eliminar públicamente la reputación o digamos el prestigio de la persona , cuando en realidad está demostrado que la cárcel no sirve para corregir sino para resentir.El pueblo queda convencido de estos improperios que se lanzan y listo a otra cosa.Como ahora ya nadie muere por causas naturales sino por el Coronavirus con este elemento excusa es ahora perfecto para suprimir derechos y libertades de los que apuntábamos al principio.Pero cuidado, se suprimen los de la gente en general , los derechos de ellos no y digamos que ellos tienen derecho a todo , es decir, a vacunarse los primeros, a robar, a difamar, a castigar , a plagiar y un largo etc... y no les pasa nada.Bien, pues en este estado de cosas ya nadie puede hablar de Democracia ni algo que se le parezca lo más mínimo.En la esfera internacional se bloquea a los países pobres pero a los ricos o poderosos cuando infringen los derechos internacionales no les pasa nada , como mucho se hace algo de cara a la galería.Hoy día votar no sirve prácticamente para nada ya que un voto en un mundo fracturado e individualista no es determinante.La venta de armas continúa y no se es consciente de lo que supone esto en cuanto a muerte y sufrimiento de niños por sobre todo.La gente ya digo , no es consciente , suele decir "todo está muy mal" pero quizás no sepa que en este último año hay nuevos ricos en el panorama mundial y la riqueza les ha aumentado a los que ya eran.El capital continúa concentrándose en menos personas y la zona asiática es donde se va trasladando el mismo.Hoy día los representantes en las instituciones lo están haciendo todo al revés y donde hacerlo peor ya es totalmente imposible. Esto y encima pensar que no están ellos mismos creando una bomba de tiempo, pues a estas alturas es imposible. Veremos a ver en qué deriva todo esto, porque pensar que la gente y sobre todo la gente joven que está sin futuro se quedará con los brazos cruzados.Los jóvenes están siendo maltratados con el empleo, el acceso a la vivienda y por el sistema de pensiones.A mi me parece que estamos en una situación de riesgo muy seria.

Jesús Antonio Fernández Olmedo.