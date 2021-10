Si bien es notorio que se ha movilizado todo lo previsto, es igual de destacable una serie de deficiencias que no podemos dejar de mencionar, desde nuestro punto de vista. Se ha de trabajar para que no quede nunca más ningún territorio de las Islas Canarias qué, por su carácter de volcánicas, es de prever que pueda surgir un nuevo episodio como este en cualquier punto del archipiélago: "no se puede continuar sin un plan de actuación diseñado y, en conocimiento de todos y cada uno de los ciudadanos de estas ínsulas". No olvidemos que aún sigue, no en superficie marina, la erupción de la isla del Hierro, al igual que sus temblores. Que por otro lado se vienen registrando con cierta frecuencia en otros puntos de las islas, como ha sido el caso de Tenerife y la Gomera. No queremos dejar de destacar que los equipos especializados en detectar y localizar estas acciones de la naturaleza están desplegados, sabemos igualmente que la isla de la Palma por sus connotaciones naturales, cuenta con los mayores instrumentos dedicados a este fin. Desconocemos realmente y por ello, desde nuestra organización, vamos a proceder a informarnos y crear un debate entre especialistas y la sociedad en general, para evaluar a nivel ciudadano, si es todo lo que se puede aportar o si, por el contrario, estamos aún escasos de medios y mejoras.

Seguimos sin entender el ¿por qué si previamente "la actividad sísmica" se venía detectando por el llamado "enjambre de temblores" y cada vez más en superficie: no se procedió, esa semana antes, a desalojar todo el perímetro de riesgo con tiempo suficiente para minimizar en algo las pérdidas de pertenencias e historias de los habitantes del lugar, al igual que el traslado de animales?.Es más, nos podemos atrever por lo estudiado, que incluso algunos cultivos hubiesen sido, si no salvados, al menos poder recoger una parte de los mismos, pues se disponía de tiempo.

Seguimos igualmente sin entender ¿por qué no estaban todas las maquinarias disponibles, ya no sólo en la isla, sino hasta en el archipiélago, preparadas para poder canalizar en la medida de lo posible el discurrir del magma que, en la gravedad, fue una suerte que fuese espeso y lento en su primer discurrir?. Atendemos y entendemos que, según informan los especialistas, se hace imposible canalizar el discurrir del "rio del volcán", cuestión muy entendible; pues como se ha visto puede abrir bocas distintas en cualquier dirección. No obstante, las primeras definidas podrían haberse canalizado he intentar minimizar el daño, dentro de lo que es un hecho de la naturaleza, prácticamente hoy por hoy poco "dirigible".

Seguimos sin entender ¿por qué a la totalidad de la población no se le ha dotado de los equipos de respiración adecuados, ante ya no sólo la peligrosa ceniza, sino los previsibles gases tóxicos que son de una gran probabilidad?

Seguimos sin entender ¿por qué ya no sólo lo anteriormente mencionado en desplazamientos y movilización inmediata, es más la preventiva evacuación de la isla, y que por supuesto, no puede ser mediante la compra de pasajes, sino siendo el Cabildo; Gobierno de Canarias, quien se encarga de transportar a esa población, aunque a posterior y, en base a recursos de cada cual, se abone ese gasto?, se produjeron grandes aglomeraciones para la salida de la isla por el medio más posible que era el barco. Otra alerta que se debe prever.

En un momento dado, desde esta organización, matiza el portavoz verde, hicimos público un comunicado proponiendo entre otras, qué de manera urgente, se "fletara uno o los necesarios cruceros "ociosos" que con la pandemia están varados en puertos de Canarias y que sirvieran de alojamientos dignos como medida urgente de primer momento. https://santaluciadetirajanagana.blogspot.com/2021/09/los-verdes-ha-expresado-hoy-su.html

Y si vamos a la depuración de los hechos, sabemos que "las autoridades políticas con la responsabilidad" el presidente del Cabildo de la Palma, junto al presidente del Gobierno de Canarias, tenían con anterioridad los informes de los especialistas que alertaban de una erupción en camino. ¿Qué grado de responsabilidad se determina a la inactividad de proceder al desalojo inmediato de una zona perimetral, para a continuación, seguir con el resto de la isla?

Muchas dudas e incertidumbres de las que se tendrá que responder tanto de las actuaciones realizadas como las "dejadas de hacer". Se tendrá que aclarar esta situación concreta una vez el peligro logre pasar, pero lo que sí ha quedado claro; que la inactividad fue y es manifiesta, con respecto a "normas generales de seguridad de la población". ¿Cuál fue o fueron, el criterio o criterios que hizo que se paralice la evacuación, aún contando con tiempo?... y si el volcán hubiese expulsado lava más licuada y con mucha mayor rapidez: ¿Cuáles serían las desgracias a lamentar? Pues como tal, esto necesitará una evaluación técnica, política y social contundente que, depure responsabilidad y, ante todo, iniciar sin demora una estrategia de respuesta ante las grandes posibilidades de que se produzcan más tarde o más temprano otras erupciones en cualquier punto del archipiélago.

Igualmente, nos queda a toda la ciudadanía el enorme estado de alerta, sobre el posible hundimiento de una parte de la isla de la Palma y un posible tsunami; cuestión que prestigiosos especialistas han evaluado desde hace ya bastantes años y, a lo cual los Cabildos y el Gobierno de Canarias, que sepamos, no han hecho ni iniciado las mínimas medidas o posibilidad de contrarrestar esta gran catástrofe que, al parecer, aunque sin fecha fija y, a sabiendas que la actividad sísmica es variable e imprevisible: sí que existen grandes indicios contrastados de esta posibilidad.

Ramón González

VERDES de Canarias

