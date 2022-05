Tanto va el cántaro al Cabildo de GC que sueña que el ruido del agua en las presas opaca llenar las sacas

Suelen ser en sí, los padres biológicos o políticos, los qué de una forma u otra, marcan con sus "acciones, comportamientos, premios y prebendas; el hacer o no hacer, tanto de sus vástagos como de sus pupilos; y si nos aventuramos hasta "discípulos": a los que luego la vox pópuli tacha de "enchufados", "pelotillas" e incluso más "cool" (que es frio y asimila como destacado). Y claro, el interés es siempre meter a todos en la misma saca y conseguir desprestigio (mucho menos que prestigios) al que no hace y mucho menos al que hace bien: y suelen ser estos últimos los más. Las sacas de presos que en el franquismo anterior era para fusilarlos, no dista mucho de estas nuevas sacas "de fusilarlos públicamente" ... aunque se entremezcla con las valijas.Tras denuncias aún no clarificadas y la "detención por orden judicial" ante un hecho que tiene "fundados indicios de ser un caso delictivo", la instrucción ante ello, tiene que apartar de la vida para que no destruyan las pruebas, entre otros menesteres, a los implicados en caso y ordenar registros e investigación tanto en domicilios como en lugares de trabajo u otros a los que la autoridad judicial ordena, con el fin de lograr o no las pruebas necesarias para poder en principio iniciar un procedimiento instruido y con base jurídica, ante y en este caso, funcionarios y otras categorías, que se desempeñan en la institución pública del Cabildo de Gran Canaria. Y es que hablamos nada más y nada menos, de facturaciones hechas por jornadas sobre "el paisaje"; cuando la magna obra destructiva de Chira/Soria sigue adelante, pensando además en trenes, en una isla que no puede permitir más especulación y destrucción. El interventor y su esposa-periodista, el responsable del Plan Insular, dos periodistas más, que alguno se ha hecho vocero y defensor a ultranza del macro Chira/Soria. Aunque es cuanto menos "alarmante": no hay culpables, hay diligencias, no hay "nada"- por mucho que otros trabajadores u otros "grupos de presión" traten de hacer ver lo contrario. Hay indicios racionales, repito, ahora es cuestión de comprobar por parte de "la autoridad", que es en nuestro sistema "jueces o magistrados" en órganos personales o colegiados, quienes en base a derecho la ejercen. Hechas las averiguaciones o diligencias, son puestos en libertad y sigue la instrucción.Bien es cierto que, en ocasiones, los ciudadanos llegamos a tener tremendos indicios (en realidad vulgares sospechas) delictivos de un ente público, en el que hemos visto entrar o salir, subir o bajar, ... a personas afines o no afines, a los grupos políticos gobernantes. En el gobierno de la actual institución, válganos la fe o la codicia, pero se suponía que eran progresistas, activistas, eco/ben-magec ecológicos, cristianos y católicos, o progres en general: los que se auparon desde hace par de legislaturas a las "riendas" y soñábamos que desaparecerían prácticas cuasi medievales como subir el peldaño en altura, en la sala de plenos, del presidente conservador de la institución, que vino a ser antes el alcalde de la Ciudad, luego Cabildo y llegó hasta ministro, luego desapareció para fomentar "sinergias de energías alternativas por el mundo"; mientras que cuando a la sazón fue ministro de industria, propuso y rubricó leyes que dieron paso a todo lo contrario que hoy dice fomentar. Cosas de la vida verdad, aunque el sol sigue brillando, de pagar por él impuestos vamos escapando.Sin entrar en más, sería cuasi interminable, el actual empecinamiento del grupo de gobierno del Cabildo que recordemos hoy (no quiero decir para nada que anteriores sean mejores, o en su argot: libres de pecado) está conformado por unas que creo que aún siguen denominándose Podemos, creo... + Psoe y el del "majo y limpio" Nueva Canarias (y a cuyo partido pertenece el actual presidente de la corporación el Sr. Antonio Morales). El antecedente más cercano, repito no el último, ha sido su empecinamiento en seguir adelante con un proyecto descomunal, al que no sólo han puesto todas las trabas del mundo para poder sostener un debate, el ocultarlo a la población, el negarse a valorarlo entre auténticos técnicos en la materia, ...es un antecedente, sin olvidarnos de los 4 millones y pico de un presupuesto, englobado en el del proyecto destructivo de Chira/Soria ; para llevar adelante una campaña publicitaria que "convenza que este mal es necesario" y que la triplicación del presupuesto en principio de 450 milloncillos, es un mal necesario que a unos 10 u 12 años serían unos 1.250 milloncillos de más en esta ínsula privilegiada donde todos trabajan, tienen buenos sueldos, y el nivel de vida no sube y el euro siempre está al alta y a más valor. Faltaría más. Pobreza cero, le llaman, bienestar seguro, le dicen.Se volvería nuevamente infinito, comentar incendios y más incendios, trato a los incendiados, telescopio en los altos de Tamadaba, carreteras por aquí y por allá, no control de los puntos de vertidos en las costas, mucho menos censos de pozos de agua, vivos o cerrados, actualizaciones de las medievales Hermandades de Aguas... tampoco paneles solares, aguas potables de manantiales, ganadería, agricultura...de pesca no: eso ya despareció.Ya se que el posible lector verá una maraña de cosas. Pues tiempo ha tenido de ir tomando sus notas, ahora cuando van llegando las horas de los tribunales "que pasará que misterios habrá..." a quien le toca tendrá que drenar. Y a la espera de que todo sea un pasito a clarificar lo que ocurre y que las derechas más ultraliberales (esto es solo un aforismo lo de liberales) pugnen por acusar a estos que "vestidos de comunistas y de progresistas", no son más que una tonga de vividores y progres "de bases teológicas" que astutamente supieron ir logrando cuotas de poder del que no quieren soltarse, pasando a formas cuasi de mafias o kamorras, que es como suelen empezar, aunque aquí se van colocando con el apellido de Aguañak que es como más nazionalisto. Pero hay otros, que haberlos haylos, en general son los "Hijos del Yelmo de Mambrino" (que engloba a las otras sectas o grupos de poder en la pugna), porque tratan de trincar cualquier sillón desvalido. Esto es el mundo, y yo una persona, todo lo demás llegó después....castigo es de mi culpa; mozo soy: dure la vida, que con ella todo se alcanza.

En un lugar de las Canarias, a 30 de abril de 2022

Es opinión de Ramón Francisco González Hernández / y que es vicepresidente del CPN de AIREs-La Izquierda.

https://www.aire-laizquierda.es/