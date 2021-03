Actos en la Semana y Día de la Mujer

La mujer no es una máquina que lo tiene que hacer todo. Lo de bla, bla no sirve. Tiene que ser ponerse en el lugar del otro , o sea de la mujer. En todo el planeta se sabe que las mujeres han sido hasta ahora las más con capacidad de avance, de sacrificio , tenemos muchos ejemplos, los hombres sin embargo son más vagos. Todo por cultura, educación. En esta semana preparatoria de actos en diversos lugares del mundo en favor de la mujer, entregada , humilde y servicial el autor Jesús Antonio Fernández Olmedo y Sarah Meher gestor del negocio de Bodas Gitanas y Árabes Hindúes impulsan una serie de actividades en favor de la mujer que culminará como todos pueden imaginar el 8 de Marzo.

Se promocionará la participación de personas de todo tipo en estos actos, desde pasarelas fotográficas hasta probación de vestidos durante la semana de los Goya en Málaga, desde el 6 de Marzo.Se anima a los participantes a subir a sus redes sociales sus fotos con frases atentatorias a la Mujer como "No se nace Mujer , se llega a Serlo" o "Yo elijo como me visto y con quien me desvisto".Madres, mujeres , educadoras y mucho mas como Marie Curie la científica polaca que demostró un alarde de disciplina nunca visto en estudio del radio, pionera en el campo de la radiactividad única en recibir dos premios nobeles en Física y en Química.

Jesús Antonio Fernández Olmedo