ADIOS CN METROPOLE

Dicen que tienen muchos gastos, que están en una situación límite, que los entrenadores se tienen que bajar el sueldo. No voy a entrar en este tema, ya que no soy socia del Metropole y no conozco de primera mano su situación económica, pero está claro que han ido a por el waterpolo, despidiendo a los tres entrenadores y dejando huérfanos, deportivamente hablando, a un grupo muy amplio de niños y niñas, jóvenes cuya ilusión era la práctica deportiva, esas tres horas diarias que le dedicaban al waterpolo.No llego a entender porqué no han dejado, como mínimo, a un entrenador ¿Será mucha casualidad que dos de ellos sean representantes sindicales? ¿Se quieren quitar de encima a aquellos que luchan por los derechos de los trabajadores, sin pensar en los niños que se quedan sin poder practicar su deporte? ¿Volvemos a una situación de "estás conmigo o contra mí" y, si me molestas te echo?Dicieocho trabajadores despedidos, sin respetar los 15 días de aviso y, parece ser, sin derecho a indemnización. Si esto es así ¿Cuánto le va a costar al club, en el caso de que estos despidos se judicialicen?Estoy triste, muy triste por la situación, porque nadie tiene derecho a robar a unos niños su ilusión, porque los han dejado en la calle y, ¡ojo!, que no han despedido a los que más cobran, pero, parece ser que no todos tienen los mismos "padrinos".Por eso me pregunto: ¿porqué el waterpolo?, la contestación la tengo, aunque no la pondré por escrito, pero está claro que este presidente no quiere su continuidad.En un momento tan difícil como el que están pasando, han buscado la solución fácil: el despido, sin tener en cuenta que también les va a causar una merma en sus ingresos: las cuotas de los deportistas, las subvenciones de las administraciones públicas,...Está claro que a este presidente no lo quiere una gran mayoría de socios, la prueba está en que no ha conseguido sacar adelante sus planes de viabilidad, ya que la asamblea de socios se los ha tumbado y esto demuestra que no tiene la confianza de la masa social. Es público que ha habido una recogida de firmas para solicitar una asamblea y presentar una moción de censura. A la espera quedamos de si prospera.Y no sólo estoy triste, también siento impotencia al ver como, tanto a políticos como a presidentes de sociedades, no les duele el dinero de otros. Gestionan el dinero a su libre albedrío sin tener en cuenta las repercusiones que tendrán. Ya va siendo hora de que estos personajes tengan una responsabilidad patrimonial por su nefasta gestión. Sí señor, si usted gestiona mal el dinero de otros responda con su patrimonio.Un día muy triste para el waterpolo en Gran Canaria, sólo nos quedamos con un equipo, El Club Natación Las Palmas, al que le deseo la mejor temporada posible y, desde aquí hago un llamamiento a las administraciones públicas para que sean muy cuidadosos con la concesión de subvenciones para aquellos clubs deportivos que matan la ilusión de nuestros hijos.No quiero terminar sin expresar mi agradecimiento a Ortega, Pelu y Hugo, los tres entrenadores de Waterpolo, que se han desvivido por nuestros hijos y que han demostrado su gran profesionalidad, su bondad y su honestidad para con nuestros hijos. Muchísimas gracias por la labor realizada.

Beatriz Correas Suárez

Madre de un waterpolista