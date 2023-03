IA, ChatGPT,.... ¿Pero esto qué es? ¿De qué hablan?

Nos ha costado mucho adaptarnos a Internet, lo que hoy es tan cotidiano, como realizar compras online, acceder a nuestro banco o consultar la Wikipedia, tuvo un proceso de aceptación que, todavía hoy, son muchos los que no se fían, los que no quieren que sus datos viajen por la red, los que temen las estafas.

Aquellos anuncios de contacto que había en revistas y te escribías con personas de otras ciudades y países, fue lo que utilizaron una canaria y un extremeño para conocerse (mis padres). Esto era bastante natural en las décadas de los 50, 60 e, incluso, los 70. Pero llegó el correo electrónico, las redes sociales y todo cambió. ¿Nos costó el cambio? Sí, pero lo asumimos y hoy nuestros hijos apenas saben lo que es un sello postal y dudo mucho que la generación actual, la 'Generación Z', pueda concebir su día a día sin redes sociales, Internet o correos electrónicos.Yo pertenezco a la generación del BabyBoom, aquella que nuestros padres nos compraban las enciclopedias para acceder a la información que necesitábamos, la que utilizaba libros para estudiar.Pero nuestros hijos buscan la información en Google, buscan vídeos en YouTube, consultan la Wikipedia, y eso es lo más natural para ellos. No conciben ir a un banco y, en la mayoría de los casos, realizan sus compras online. Eso a lo que tanto nos costó adaptarnos, ahora es algo natural para ellos.Pero la tecnología sigue avanzando: se comenzó con los datos, se pasó al conocimiento y ahora ya vamos por la Inteligencia Artificial (IA). Ya no sólo consultamos datos, ahora preguntamos y obtenemos información de una manera muy sencilla. Y esa información que obtenemos se actualiza, se auto complementa, y genera nueva información. Estamos en un momento en el que las máquinas no sólo nos ofrecen información, también aprenden.Muchos están preocupados por este nuevo avance, temen lo mismo que temieron cuando apareció Internet, y todo lo que conlleva; costará mucho adaptarnos pero, como todo en esta vida, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, todo depende del uso que hagamos.Hoy en día se escucha mucho hablar sobre ChatGPT y nos preguntamos qué demonios será esto y para qué sirve.ChatGPT es un modelo de lenguaje natural desarrollado que utiliza inteligencia artificial para generar respuestas a preguntas y conversaciones en lenguaje natural. Utiliza técnicas de procesamiento de lenguaje natural para comprender el significado de las preguntas y responder en un lenguaje coherente y comprensible. El modelo se entrena con enormes cantidades de datos de lenguaje natural para aprender patrones y tendencias, lo que le permite generar respuestas precisas y detalladas a una amplia variedad de preguntas.ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial y tiene limitaciones. Puede tener dificultades para comprender contextos complejos y ambigüedades en el lenguaje natural. Es importante utilizar ChatGPT de manera responsable y crítica para evitar la propagación de información errónea o inexacta.Una de las utilidades que puede tener esta herramienta es en el aula. La docencia, bajo mi punto de vista, nunca le puede dar la espalda a la tecnología, creo que es responsabilidad de los docentes utilizar todo tipo de herramientas que permitan conseguir un aprendizaje de calidad, cercano a los estudiantes y, sobre todo, que les resulte ameno, ya que con ello conseguiremos que los estudiantes se impliquen más en su propio aprendizaje.ChatGPT es una herramienta útil para usar en el aula, ayudando a los estudiantes a obtener respuestas rápidas y precisas a sus preguntas. Puede ser especialmente beneficioso para estudiantes que tienen preguntas fuera del plan docente o que necesitan respuestas rápidas y precisas a preguntas específicas.Los profesores pueden integrar ChatGPT en sus lecciones y actividades para enriquecer la experiencia educativa de los estudiantes. Por ejemplo, pueden usarlo como una herramienta para introducir nuevos conceptos y responder preguntas de los estudiantes sobre ellos. También pueden utilizarlo para ofrecer retroalimentación inmediata a los estudiantes sobre sus trabajos y proyectos.Otro beneficio de usar ChatGPT en el aula es que puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de investigación y pensamiento crítico. Al hacer preguntas específicas y recibir respuestas precisas y detalladas, los estudiantes pueden aprender a evaluar y seleccionar información relevante.Sin embargo, es importante recordar que ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial y puede tener limitaciones. No puede reemplazar la interacción humana y el aprendizaje colaborativo que se produce en un aula. Por lo tanto, es importante que los profesores lo utilicen de manera complementaria y no como una herramienta principal de enseñanza.En resumen, ChatGPT puede ser una herramienta valiosa para usar en el aula para responder preguntas rápidas y precisas, enriquecer la experiencia educativa de los estudiantes y desarrollar habilidades de investigación y pensamiento crítico. Sin embargo, debe usarse con precaución y de manera complementaria a la enseñanza tradicional.Si sientes curiosidad por esta herramienta, simplemente entra en chat.openai.com, regístrate y entrarás en una pantalla similar a cualquier chat convencional, plantea un tema o haz una pregunta y a ver que te responde, creo que esta es la mejor manera de entender esta nueva herramienta.Un detallito: parte de este artículo se ha escrito con ChatGPT.

Beatriz Correas Suárez

Doctora en Informática, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria