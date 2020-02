El País Vasco, donde nadie duda que seguirá triunfando el nacionalismo representado por PNV, cuenta ya con la certeza de completar, con años de retraso el Estatuto de Gernika con la transferencia de las 32 materias pendientes recogidas en él, tras el acuerdo entre el Gobierno vasco y el Central firmado hace unos días y que incluye la gestión económica de la Seguridad Social...

En cuanto a Galicia, nada nuevo bajo el sol. Todo parece indicar una nueva victoria del PP ( o más bien, de Feijóo), pero con un retroceso importante...

Pero ¿Y Canarias?...¿ Va a perder la oportunidad de hacerse valer en este momento de auge de las Nacionalidades Históricas?...Se mire por donde se mire, Canarias tiene más razones para reclamar competencias y un trato distinto en base al hecho diferencial canario que ninguna otra Comunidad del Estado Español...

Canarias, para empezar, es la única parte, a día de hoy, del territorio español que lo es por conquista, por ser colonizada. Su lejanía del resto del Estado la convierte en región ultraperiférica. Tiene la categoría de Nacionalidad aprobada por el Estatuto de Autonomía y refrendada por el Estado Español. Sus peculiaridades la convierten merecedora de un trato muy diferente al del resto de las Comunidades del Estado Español. Sin embargo, cuando España se abrió al Estado Autonómico, Canarias perdió una oportunidad de oro: perdió el tren AVE del artículo 151 y se tuvo que conformar con el de medianías del artículo 143, que la dejó como una Comunidad de "segunda"...

Ahora se van a negociar (esperemos) transferencias a Canarias: serán en materia aérea, de costas y de Hacienda. Pero hay que estar exigentes también en cuanto al cumplimiento de las mejoras introducidas en nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF) aprobadas en el actual Estatuto de Autonomía de la Nacionalidad Canaria...

Canarias no puede volver a perder el tren. Debe incorporarse, por Derecho propio, a las Comunidades diferenciadas del resto. No porque seamos más que nadie, sino para poder ser iguales. Esa idea de una España con las mismas normativas para todos que tanto propugna la Derecha no sirven porque crea diferencia entre las distintas Comunidades. Sencillamente porque ni las necesidades ni las capacidades son las mismas en todos los lugares. Es el momento de ir perfilando las líneas para un Estado Federal Asimétrico...

Pero para eso, Canarias debe poder contar con un nacionalismo unido, fuerte y, sobre todo, progresista. No caben los conservadurismos que a lo más que aspiran es a ser meros "sirvientes" de la Derecha española. No caben los que se hacen llamar nacionalistas y simplemente son regionalistas. Ahí puede estar la diferencia entre seguir siendo una Comunidad de "segunda" o pasar, de una vez, a serlo de "primera". Este es el momento...

Angel Rivero García

