Emergencia educativa en Canarias. Carta abierta a las familias

El alumnado de los ciclos más avanzados ya tiene hábito de estudio y de lectura adquiridos y deben dedicar tiempo a reforzar lo ya aprendido y a avanzar en comunicación con su profesorado en el aprendizaje. Los más pequeños necesitan no perder los hábitos escolares y afrontar la nueva situación con una tutela renovada por parte de las familias. No se trata de que ahora estos se conviertan, de repente, en profesorado. Eso es imposible porque un maestro o una profesora no se improvisan. La tarea de las familias es también educar, pero de otra manera. Lo más importante es cuidar, tranquilizar y alentar el aprendizaje de sus hijos e hijas en esta difícil situación de encierro necesario en casa. Quedándonos en casa estamos colaborando a que la pandemia del coronavirus remita y que vuelva cuanto antes la normalidad.

Lo repentino de la nueva situación ha hecho que se pongan de relevancia dos hechos. En primer lugar, el sistema de plataformas y recursos digitales estaba pensado como un complemento a la educación presencial y no tiene capacidad para soportar la presión de todo un sistema de enseñanza-aprendizaje a distancia. Estamos reforzando los servidores y ampliando las plataformas para facilitar la comunicación entre la escuela y la familia. En estos días, desde la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, nos hemos puesto a la tarea para ir mejorando la situación. El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha acordado con Televisión Española que, a partir de la próxima semana, habrá por las mañanas programación educativa. Les pedimos que la semana próxima estén pendientes de esta novedad. Estamos también hablando con la Radio Televisión Canaria (RTVC) para que refuerce su programación educativa.

En segundo lugar, se hace visible la llamada brecha digital. Muchas familias no tienen acceso a internet ni equipos informáticos adecuados. En los centros educativos hay tabletas que se podrían repartir a quienes lo necesitan, pero, aún así, subsiste la dificultad de acceso a internet: puede haber un ordenador en casa, pero ser varios integrantes en la familia. La situación no es fácil. El teléfono móvil es el dispositivo más extendido y puede servir para dar instrucciones sobre tareas escolares. De hecho, a través de algunas aplicaciones, las familias ya estaban conectadas con la escuela. Creemos que, en una situación así, los municipios y las compañías deberían liberalizar las redes porque la conexión por internet se convierte en un servicio básico y de primera necesidad para que continuidad de la educación. Lo estamos demandando.

Finalmente, no podemos pretender el mismo rendimiento del alumnado cuando sus condiciones y circunstancias están mermadas por esta situación. El profesorado también tiene que asimilar el nuevo escenario, porque, en un primer momento, se ha sentido muy estresado por tener que reprogramar su actividad académica. Lo que recomendamos son tareas de repaso, refuerzo de lo ya estudiado y de ampliación.

La imposibilidad de poder realizar actividades deportivas al aire libre, de poder jugar en parques, reunirse con otros niños y niñas, sus compañeros de clase, etc., representan limitaciones importantes que puede afectar de manera especial a nuestro alumnado. Recomendamos a familias que limiten la exposición a la información sobre el coronavirus que reciben nuestras niñas y niños en casa ya que puede aumentar el miedo y el desasosiego. Es importante, como medida saludable, organizar juegos de mesa y actividades como puzzles y manualidades que son fundamentales para su desarrollo, así como compartir las tareas domésticas entre todos los miembros de la familia haciendo que todos crezcamos en responsabilidad y convivencia. Es importante también mantener un horario diario con diferentes actividades. Es el momento para fomentar el hábito de la lectura y la creatividad artística. Dibujar y pintar están al alcance de todos.

Quisiera transmitirles un mensaje de ánimo, de fuerza y de valentía. Contamos con la mejor de las herramientas para adaptarnos a esta situación en la que estamos inmersos, y no me refiero a internet, sino a nuestros valores humanos, al aprecio a nuestra convivencia pacífica y responsable. Aprovechemos estos tiempos de excepción y de reclusión en casa para escuchar a nuestros menores y reforzar los lazos familiares. Todo esto pasará y volveremos a la normalidad siendo mejores personas y habiéndonos dado cuenta de lo importante que es el cuidado y la responsabilidad. Aprovechemos este tiempo para convivir en familia y para que las generaciones más jóvenes valoren lo importante que es la escuela, porque estoy convencida de que la echan de menos.

Un saludo afectuoso,

María José Guerra

Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

Gobierno de Canarias