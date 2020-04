JUNTOS GANAREMOS ESTA BATALLA

Para salir de esta dura situación se necesita un compromiso solidario del conjunto de nuestra sociedad. Las personas que soportan las tareas sanitarias y las que mantienen los servicios esenciales están dado un ejemplo extraordinario. Quiero agradecerlo y expresar, en nombre de los hombres y mujeres de esta isla, el reconocimiento más sincero del Cabildo de Gran Canaria. Las administraciones públicas tenemos que cumplir con la obligación de facilitar las tareas de las personas que están en la primera línea de combate y también planificar la salida a esta situación aportando recursos, organización y apoyo para que recuperemos, al menos, la situación anterior a esta enorme crisis sanitaria, social y económica.

El Cabildo de Gran Canaria asume sus responsabilidades complementando la acción de los Gobiernos de España y de Canarias y en coordinación directa con los 21 ayuntamientos de nuestra isla. Entendemos como prioritaria la recuperación para todas las personas de sus derechos básicos a la subsistencia, el empleo y la inclusión social. Es fundamental que nuestras empresas resistan y puedan volver a generar valor económico y trabajo. Queremos tener una especial consideración con las pequeñas y medianas empresas de nuestra isla, auténticas vertebradoras del tejido socioeconómico.

Vamos a estar cerca de las personas y las familias que no tienen recursos para afrontar esta situación excepcional. Y queremos colaborar en la reactivación de todos los sectores teniendo en cuenta que las personas en paro, los empresarios y empresarias autónomas y todo el sector turístico y de servicios debe levantarse para garantizar una reactivación solidaria de Gran Canaria.

Nuestra isla debe recuperar, desde que las autoridades sanitarias lo permitan, todo su potencial turístico. Ahora mismo debemos consolidar también nuestro sector primario porque representa la garantía de continuidad de un modelo saludable y sostenible.

En este momento la batalla contra la pandemia la ganamos manteniendo la conducta disciplinada, solidaria y comprometida que la inmensa mayoría de los y las grancanarias está manifestando estas semanas. Pero además, debemos asumir desde las administraciones públicas compromisos concretos que nos abran un horizonte de esperanza. Por eso hemos aprobado en el Cabildo de Gran Canaria un conjunto ambicioso de medidas destinadas a reforzar los servicios públicos, potenciar la atención a los más vulnerables e incentivar la economía grancanaria para que desde que las autoridades sanitarias lo autoricen, la máquina de nuestra sociedad recupere la actividad con plena determinación.

Reforzar los servicios públicos.

De manera inmediata hemos puesto en marcha un fondo de 3,5 millones de euros con el objetivo de financiar una bolsa de empleo adicional para la contratación inmediata de personal de refuerzos o sustituciones en centros de mayores, sociosanitarios y de menores, crear un servicio complementario de ayuda a domicilio de usuarios de centros de día y centros ocupacionales e incrementar el servicio de teleasistencia dirigido a los mayores que no necesitan ayuda a domicilio. Igualmente hemos puesto en marcha los mecanismos administrativos con el fin de que las ONG de atención directa a las personas afectadas por la emergencia reciban desde ya las subvenciones del 2020 sin el requerimiento de la justificación de las recibidas el año anterior.

Promoción de empleo y respuesta a la emergencia social Es evidente que una de las consecuencias económicas más graves de la crisis sanitaria va a ser el desempleo que llevará aparejado el cierre de empresas, agravando este problema estructural en Canarias. Por ello nos volcaremos en medidas de fomento del empleo, a través de la creación de un fondo para la contratación de desempleados por valor de 5 millones de euros. Aportaremos además 4 millones de euros en incentivos a las empresas para la contratación de personal y el reforzamiento de los servicios sociosanitarios de atención a mayores y menores por un total de 3.250.000 euros.

Muchas personas y familias que ya se encontraban en una situación precaria han visto cómo esta situación la empeoraba y las dejaba sin los escasos recursos con los que contaban. Por ese motivo transferiremos de manera inmediata 2,5 millones de euros a los ayuntamientos para ayudas de emergencia social que tengan como fin cubrir las necesidades básicas y vamos a conceder prioritariamente las subvenciones a las ONG que atienden a las personas afectadas por la emergencia. También se creará un fondo para el pago de matrículas universitarias para el curso 20/21 destinado a los estudiantes cuyos progenitores estén en situación de desempleo y se ha prorrogado la vigencia de los bonos de transporte joven y residente por la imposibilidad de poder usarlo durante el periodo de confinamiento. Hemos acordado también diferir y ampliar el pago de los impuestos.

Apoyo a pymes, autónomos, sector primario y comercio local El brusco parón económico que hemos sufrido va a tener un impacto muy fuerte en autónomos y pymes, que son los que crean la mayor parte del empleo y que van a necesitar un fuerte apoyo e impulso para evitar que se destruya una parte importante de nuestro tejido productivo. Hemos presupuestado 4 millones de euros de ayudas a trabajadores autónomos, complementando así las ayudas que otorguen las administraciones estatal y autonómica. Implementaremos una línea de microcréditos de hasta 5 millones de euros para la reactivación de las pymes y habilitaremos distintos instrumentos de financiación y aval a estas empresas a través de la SPEGC por un montante de tres millones y medio de euros.

Subvencionaremos los alquileres de las pymes instaladas en el Parque Tecnológico de Gran Canaria durante el año 2020 y estableceremos un periodo de carencia hasta 2021 de los alquileres de las empresas instaladas en las estaciones de guagua de Gran Canaria. Para reactivar el comercio local una vez acaben las medidas de confinamiento adelantaremos el 50% de las subvenciones a las zonas comerciales abiertas de Gran Canaria. Los artesanos y artesanas de la isla, que durante este tiempo no van a poder vender prácticamente nada, contarán con un fondo de ayuda de 120.000 euros.

A pesar del aumento de consumo en el sector de la alimentación que se está experimentando estos días, el cierre de los hoteles y de la restauración así como el descenso de la afluencia a los mercados agrícolas por las restricciones a la movilidad, está provocando un grave daño al sector primario, que en los últimos años estaba en expansión. Por ello el plan de medidas incluye un millón de euros para que los productos agrícolas y ganaderos que no se hayan podido vender en los canales de comercialización habituales (hoteles, restaurantes, etc.) se integren en la red de distribución alimentaria actualmente en funcionamiento y de esta manera minimizar las pérdidas. Por otra parte, se suspenden los cortes de suministro de agua de riego a los agricultores por falta de pago y se establece un plan de pago.

Reactivación de la actividad turística

Aproximadamente el 40% del empleo de las islas depende del turismo. Nuestra capacidad para recuperarnos de esta situación depende en gran medida de que seamos capaces de reanudar esta actividad en el menor periodo de tiempo posible. Por ello destinaremos 3 millones a la reactivación de la imagen de Gran Canaria como destino turístico cuando finalice la crisis sanitaria. También vamos a disponer de un fondo público o público-privado para la atracción de eventos a Gran Canaria, una vez se puedan realizar, dotado con 1.000.000 de euros. Este dinero también tendría un impacto positivo en el sector cultural, que ha visto cancelados o aplazados sine die buena parte de los eventos programados.

Agilización de la gestión y apoyo a ayuntamientos El Cabildo estará a la altura de la situación y mejorará y agilizará el pago a proveedores ya que la retribución de facturas pendientes puede dotar de liquidez a corto plazo a pymes y autónomos para superar estos meses. Crearemos equipos de trabajo - con funcionarios propios y de otras administraciones - para agilizar la licitación de obra pública que ya cuente con presupuesto y proyecto. Para estos equipos se ha consignado un millón de euros. La Intervención General del Cabildo también se ha comprometido a simplificar y agilizar la tramitación de los expedientes.

Por otra parte además de la transferencia de 2,5 millones de euros a los ayuntamientos para las ayudas de emergencias, sus ingresos no se verán mermados por el aplazamiento del pago de tributos ya que el Cabildo adelantará el dinero y pondrá a su disposición los medios necesarios para hacer frente a cuantas situaciones sobrevengan durante esta crisis. En casos de excepcionalidad en la situación de alarma o en los momentos posteriores a la crisis sanitaria, el Cabildo, en la medida de sus posibilidades, estará atento a la situación de los ayuntamientos de Gran Canaria para impedir, con recursos insulares, que problemas de liquidez sobrevenidos y coyunturales puedan poner en riesgo servicios esenciales.

Plan extraordinario de inversiones

Superada la crisis sanitaria, ejecutaremos un plan de inversiones con la finalidad de incentivar el empleo y la economía local por valor de 100 millones de euros. Además de la reactivación económica, es una gran oportunidad para hacer hincapié en aquellas inversiones e infraestructuras que contribuyan a la transición ecológica, a avanzar en un nuevo modelo energético renovable y a generar empleos verdes y de calidad que nos hagan más sostenibles, menos dependientes y más resistentes frente a futuras crisis.

Como he explicado en reiteradas ocasiones en estos días, nuestra obsesión es que esta crisis no la terminen pagando los que menos tienen como pasó en la de 2008. No podemos permitir que se precaricen aún más las condiciones de vida de nuestra gente, y la salida a esta situación tiene que ser social, con más protección, reforzamiento del estado del bienestar, más solidaridad e inversiones que nos ayuden a modernizar nuestra economía y hacerla más sostenible y justa. Desde el Cabildo de Gran Canaria pondremos todo de nuestra parte y nuestra sociedad unida lo volverá a conseguir.

Antonio Morales Méndez

Presidente del Cabildo de Gran Canaria