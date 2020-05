Telde, ejemplo de Gestión ante la pandemia...

En circunstancias extremas, como la que ahora estamos atravesando, es cuando se ve la verdadera capacidad de las personas para sopesar la situación, tomar decisiones acertadas o no, proponer o adoptar iniciativas... en definitiva: es en momentos difíciles cuando se comprueba de verdad quién está realmente capacitado para gestionar en nombre y representación de los ciudadanos y quién no lo está...

Ahora mismo, y viendo ejemplos a diario en los medios de comunicación de cómo NO se debe gestionar una situación extrema, tomando como referencia tanto Ayuntamientos, como Comunidades Autónomas, es cuando más orgulloso me siento de cómo se está tratando el tema en mi tierra, en Canarias, en los Cabildos de las islas, y en la mayoría (no todos) de los Ayuntamientos canarios. Pero muy especialmente me siento orgulloso de mi condición de teldense y del Grupo de Gobierno con que contamos...

Telde ha sido, desde el principio mismo de la pandemia, uno de los municipios que más rápida y efectivamente ha reaccionado ante el drama que se nos venía encima adoptando todo tipo de medidas y anticipándose a los problemas que se nos venían encima...

Fue el primer municipio que adoptó medidas sociales en materia de vivienda suspendiendo el cobro de la renta de las viviendas municipales a las familias que debido a la pandemia no pudiesen afrontarlo e instó al Gobierno de Canarias a que hiciese lo propio. Todo ello fue iniciativa de Carmen Hernández, vicealcaldesa y concejala de vivienda de la Ciudad de los Faycanes...

Ha sido el Consistorio de Telde también el que más rápidamente adoptó fórmulas para atender a la población con problemas económicos. Recordemos que fue uno de los municipios más castigados por la crisis del 2008, aún no superada, aunque haya quien se empeñe en negarlo. Implementó una ayuda alimentaria inédita y efectiva gestionada de forma telemática, aceleró todos los procesos de atención al ciudadano y habilitó un albergue provisional para personas sin hogar donde además de alojamiento pudieran recibir una adecuada alimentación y actividades complementarias. Todo ello desde la Concejalía de Servicios Sociales dirigida por el concejal Diego Ojeda al frente de un equipo entregado...

Desde esa concejalía se va a impulsar la creación de un centro municipal para los "sin techo". Ya se estaba trabajando en ello cuando llegó la crisis del coronavirus y se pretende dotar a estas personas de un lugar donde puedan relacionarse, tengan atendidas sus necesidades básicas y la posibilidad de pernoctar...

Además, y para poder ofrecer un servicio adecuado durante esta crisis se traspasó personal de otras concejalías, sobre todo de Deportes (la otra concejalía de Diego Ojeda) para aumentar los recursos de Servicios Sociales. Todo ello con el teletrabajo como norma para poder proteger al personal municipal. Personal, por otra parte, que está trabajando más horas y días de lo establecido con el fin de ayudar a las familias necesitadas. Todo un orgullo para la Corporación contar con estos profesionales cuya labor, desgraciadamente, no siempre es valorada en su justa medida...

Se ha implantado un novedoso sistema desde la Concejalía de Nuevas tecnologías que dirige la concejala Celeste López para realizar Plenos de forma telemática a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la Administración local y que no surjan retrasos para el correcto funcionamiento de la Corporación, lo cual ha tenido una excelente acogida por parte de la ciudadanía...

Pero, además, el Grupo de Gobierno de Telde se ha puesto manos a la obra desde el minuto uno para elaborar un Plan para la Reactivación Económica y Social del municipio, anticipándose a los problemas que puedan surgir cuando pase el confinamiento. Ese Plan se consensuará con la participación y opinión de todos los agentes: Gobierno, oposición, colectivos sociales y ciudadanía. Algo de lo que podrían tomar nota otras corporaciones no solo municipales sino supramunicipales dado lo que estamos viendo un día sí y otro también a todos los niveles y por todo el Estado Español...

También el Grupo de Gobierno de Telde solicitará al Ministerio de Hacienda la suspensión temporal del Plan de Ajuste al que está sometido por la llamada coloquialmente "Ley Montoro". Esa solicitud está más que justificada en tanto en cuanto la deuda que mantenía el Municipio (debido precisamente a los desmanes de Gobiernos anteriores liderados por el mismo partido al que pertenecía el ministro citado) está casi finiquitada gracias a la excelente labor realizada en el último mandato y a que, ahora mismo, Telde necesita todos los recursos disponibles para seguir trabajando por el bien ciudadano y dinamizar la actividad económica local...

Pero lo mejor de todo esto es que, a diferencia de otros lugares, como ya mencionamos, el Grupo de Gobierno no está solo en esto. La oposición (al menos una parte de ella) ha mostrado ya su disposición a arrimar el hombro para lograr la reactivación económica del Municipio, cosa que el Grupo de Gobierno ya ha agradecido. La recuperación necesita el esfuerzo de todos, al margen de siglas, porque quien se la juega de verdad es el ciudadano de a pie. Y Telde está demostrando ser todo un ejemplo de buena gestión ante la pandemia con el fin último de proteger a la ciudadanía. Orgullo de Ciudad...

Angel Rivero García

