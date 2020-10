Para caerse de espalda

Esto no es lo mayor del despropósito. También alega que están buscando la forma para los que no lleguen con PCR u otras pruebas Covid, que traigan una declaración jurada: como si una declaración jurada fuera una prueba científica o médica. Resulta que los detectados positivos no guardan ni la cuarentena y sale este lacayo alegando medidas tan peregrinas como éstas. Por su boca también escupe que aún están por aprobar las medidas, lo que quiere decir que no tienen ninguna –sólo propaganda–, por lo que la improvisación en asunto tan delicado es con lo único que cuentan.No tienen un plan y el turismo ya ha estado entrando en Canarias, además de los países con grandes contagios, también de España, aprovechando antes de que entre en vigor el Estado de Alarma en sus comunidades. Ha llegado mucha gente de Madrid, Calalunya y otros lugares, quienes han pasado por nuestros aeropuertos sin medidas ni impedimento alguno.Yo no soy ningún especialista en epidemias y no sé cuáles son las pruebas más fiables (leyendo de los profesionales dicen que la PCR no es una prueba que muestre garantías), aunque el asunto más peligroso es que, con PCR o sin ella, el Gobierno de la colonia no tiene un plan para evitar los contagios masivos en Canarias.Todos los días una nueva mentira y mucho bombo en los medios, alegando que ya nos cae el anhelado maná. Esperemos un poco para ver de frente el maná Covid que nos manda Pluto, pues, a estos esbirros les importa muy poco la vida de los canarios y mucho los intereses de los empresarios del sector turístico, que son los que les dan el plato de lentejas.Por otra parte, el gobierno de la Metrópoli calla ante esta locura, pues, son muchos los interese, y ahora y más que nunca, que se van a llevar de nuestra tierra para desahogarse ellos. Tampoco sabemos a quiénes van a emplear en los hoteles, ya que vislumbro que también viene mucha gente foránea buscando empleo en Canarias. Todo turismo, aunque cueste vidas humanas, pero de la diversificación de los sectores productivos de Canarias, nada. Si este pueblo supiera en manos de quien estamos...

Isidro Santana León