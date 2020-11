Salvar Chira-Soria denuncia que el proyecto hidroeléctrico agudizará el cambio climático

La Plataforma Salvar Chira-Soria, tras evaluar el contenido de las respuestas de REE (Red Eléctrica de España) a sus alegaciones, ha confirmado que la central hidroeléctrica pretende operar mayoritariamente con energías fósiles durante las próximas décadas, por lo que no se ajusta al objetivo de convertirse en la pila de las renovables. Afirma el asesor técnico de la Plataforma José Luis Porta... que según los datos oficiales de la propia REE, el volumen de los vertidos eólicos en 2019 ascendió al 1% sobre el total de la energía generada por esa tecnología. Los estudios que supuestamente justifican la necesidad del Proyecto, ni se conocen, ni se han publicado y por tanto no han podido ser verificados.

Para Salvar Chira-Soria, REE no ofrece ninguna justificación técnica de la "necesidad" de construir una pila hidráulica en el Barranco de Arguineguín. "Lo cual supone una carencia muy grave que podría descalificar el proyecto en sí mismo. De hecho, dada la escasa relevancia de los actuales vertidos de energía eólica, es muy probable que la solución más idónea sea permitir a las renovables canarias participar de los mecanismos de regulación del sistema, tal como se viene haciendo en el sistema peninsular. De lo que no hay duda es que el futuro inmediato para Gran Canaria pasa por el incremento de las aportaciones energéticas de las fuentes renovables, en detrimento de las fósiles, que pasarían a estar al servicio de las primeras y de su máxima integración en el sistema. Para los escenarios a medio y largo plazo, es imprescindible un estudio comparativo de las distintas soluciones y estrategias disponibles, que sea conducido por una entidad de reconocido prestigio y total independencia", afirma José Luis Porta.Explica el Portavoz que actualmente se están implementando en todo el mundo instalaciones de generación renovable que son gestionables y que además pueden aportar seguridad al sistema insular proveyendo los servicios de ajuste que tanto demanda el Operador. Y el archipiélago canario no es ajeno a esta nueva tipología de renovables. Por suerte, el Gobierno de Canarias, en virtud de sus competencias en materia de energía, ya promueve y favorece activamente la promoción e implantación de este tipo de instalaciones renovables de última generación. Como resultado de esas políticas, alineadas con los nuevos avances tecnológicos, ya existen diversos proyectos (en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura) en avanzado estado de tramitación que pronto podrán estar operativos. La primera de estas instalaciones (solar fotovoltaica) comenzará en breve su construcción precisamente en la isla de Gran Canaria.

Por último, REE cifra la eficiencia energética de su proyecto en torno al 70%, pero advirtiendo de que es sólo una cifra teórica que dependerá de múltiples factores no determinados. Tampoco especifica el promotor a cuánto ascenderían los costes de explotación anualizados a lo largo de los 50 o 75 años previstos, que bien podrían superar los mil millones de euros (con cargo al recibo de la luz). Por todo ello concluye Porta que "Las tremendas afecciones que Chira-Soria produciría en el Barranco de Arguineguín y de manera global el aumento de las emisiones de gases invernadero que provocaría su funcionamiento es inadmisible en pleno siglo XXI"

Plataforma Chira-Soria