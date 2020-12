En el caso del Cabildo de Gran Canaria, la caída de ingresos corrientes ha sido de más de 79 millones de euros, un 9 % menos que en el ejercicio anterior. Y a esta circunstancia hay que sumar el esfuerzo extraordinario y sin precedentes que se ha hecho durante este año para incrementar el presupuesto inicial de 2020 en un 29,1% (de los 780 millones iniciales a 1.007), utilizando los remanentes de tesorería y el superávit para hacer frente a la emergencia e impulsar el plan de recuperación de la isla.Aunque 2021 va a ser un año difícil, parece evidente que la llegada de las vacunas así como la experiencia acumulada en la gestión de la crisis sanitaria nos van a permitir situarnos en la senda de la recuperación económica, un camino largo que probablemente necesite de años para volver a los niveles de bienestar previos. No obstante, el sector privado hasta que se retome la llegada de turistas, aún va a estar muy lastrado por lo que es fundamental el impulso y el liderazgo del sector público en estas primeras fases de la recuperación.Y esa es la principal orientación con la que se han diseñado las cuentas insulares del año que viene. Queremos que sean unos presupuestos para la recuperación. Y por ello, pese al descenso de ingresos, hemos podido no solo mantener, sino incluso aumentar ligeramente el presupuesto de 2020, pasando de 820 a 824 millones (cerca de medio punto porcentual) en 2021, focalizando la acción pública en las inversiones para el crecimiento y la diversificación económica, el mantenimiento de los servicios públicos básicos y en la protección y la inclusión social. Además, es posible que a lo largo del año estas cantidades se vean ampliadas por el Fondo de Desarrollo de Canarias, unos 23 millones y la incorporación de los remanentes de 2020.Con este proyecto de presupuestos queremos atender las cuestiones urgentes, reforzando los servicios públicos sociosanitarios, reactivando la economía insular y atendiendo a los más vulnerables, al mismo tiempo que seguimos avanzando en las líneas estratégicas de nuestro proyecto de ecoisla. Esto es, el impulso de los valores democráticos, la lucha contra el cambio climático a través de la transición hacia la sostenibilidad de nuestro modelo de desarrollo y la mejora de las infraestructuras públicas.Este es el Cabildo que más dinero está invirtiendo en la historia de la institución. Es más, en estos momentos tenemos inversiones en marcha por valor de más de 600 millones de euros. Y en 2021 queremos que esto siga siendo así, por lo que mantenemos un presupuesto de inversiones de más de 141 millones de euros, un 17% del total. Esa inversión está centrada en sectores estratégicos y en liderar la transición ecológica, con proyectos de energías renovables, gestión del ciclo integral del agua o economía circular, y en servicios públicos esenciales como la vivienda o la dependencia. Como ejemplo, el plan de infraestructuras sociosanitarias cuenta con una inversión de 10,5 millones para 2021. Y además se contemplan iniciativas para las zonas comerciales e industriales, la renovación de las infraestructuras turísticas, la mejora de la movilidad y las redes viarias, la isla inteligente, el Museo de bellas Artes, Infecar, el Centro de Producción Audiovisual, la reforestación, La Cumbre Vive, el Puerto de Taliarte...Para hacer realidad estas cuentas hemos tenido que incorporar un crédito de 77 millones de euros que apenas suponen un 10% del total de nivel de endeudamiento.. Podríamos llegar realmente a unos 400 millones de euros sin tener que ejecutar el preceptivo Plan de Reducción de Deuda. O hasta 600 millones de euros si apuráramos el 110% de los derechos reconocidos. Además, en estos momentos disponemos de 156 millones de euros de remanentes que podríamos incorporar a los presupuestos ante una situación de emergencia.Por bloques destaca el gasto social, ya que las actuaciones de protección y promoción social cuentan con 223 millones, lo que supone un 27% del total del dinero que prevemos gastar en 2021. A las actuaciones de carácter económico (es decir industria, soberanía alimentaria, consejo insular de aguas, transportes, turismo, consejo insular de la energía u obras públicas) se destinan cerca de 230 millones, lo que supone un incremento cercano al 27% también. De esta manera vemos que la dinamización económica y las medidas sociales constituyen las principales partidas de las cuentas públicas, y son las que más suben concentrando más de un 54% del presupuesto insular.Los servicios públicos básicos dependientes del Cabildo de Gran Canaria (tratamiento de residuos, protección del medio ambiente, planificación urbanística o emergencias) tienen consignados 89 millones de euros y experimentan un ligero descenso del 2,6% debido fundamentalmente a que el parón turístico y el freno a la actividad económica en general (restauración, ocio etc.) han hecho descender considerablemente el volumen de residuos tratados en los dos ecoparques de la isla y por lo tanto el dinero que dedicamos a este servicio fundamental. No obstante dentro de este bloque hay que destacar el aumento del 5% en prevención y extinción de incendios y del 6% en protección y mejora del medio ambiente.La producción de bienes públicos de carácter preferente, tales como sanidad, cultura deportes, o educación también sufren un pequeño descenso del 3% como consecuencia en este caso de la suspensión y/o aplazamiento de algunos grandes eventos deportivos que tenían lugar en Gran Canaria debido a las medidas sanitarias. No obstante se dedica un 13% más a la protección de la salud pública, un 8% más a servicios de educación, se incrementa un 7% el dinero para promoción cultural y la protección y gestión del patrimonio histórico artístico crece un 34% (un aumento de más de 2 millones) con la gestión del Patrimonio Mundial de Risco Caído como gran apuesta.Por último, dentro de las actuaciones con carácter general, mantenemos el compromiso con los ayuntamientos de la isla que recibirán 15 millones del plan de cooperación y otros 3 millones las mancomunidades, en un momento en el que la financiación municipal se ha visto fuertemente afectada. Aumentamos un 28% el presupuesto para el fomento de la participación ciudadana y casi un 40% el de la administración general para poder adaptarnos a las nuevas circunstancias, y garantizar la atención y el servicio a los ciudadanos al tiempo que se protege la salud de las y los trabajadores públicos.Estamos por lo tanto ante unos presupuestos que confirman la apuesta del Cabildo de Gran Canaria por situarse a la cabeza de la recuperación, centrando la mayor parte del presupuesto en inversiones para la dinamización y la diversificación económica y en los servicios públicos esenciales. Son unas cuentas que responden al doble objetivo de hacer frente a la emergencia social generada por la pandemia así como seguir impulsando un cambio de modelo económico, más autocentrado y sostenible que nos haga una isla más resiliente frente a futuras crisis económicas.

Antonio Morales Méndez

Presidente del Cabildo de Gran Canaria