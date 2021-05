Todo comenzó tras la Segunda Guerra Mundial. El fascismo nazi había realizado lo que se llama una "limpieza étnica" con el pueblo judío y, tras el término de la guerra, los supervivientes se encontraban retenidos en campos de refugiados. Campos que no se diferenciaban demasiado (salvo, claro está, porque allí no se les masacraba) de los campos de concentración. Muchos habían acabado allí porque se negaban a ser repatriados: unos por miedo al antisemitismo que se seguía viendo en diversos lugares, otros para no volver a donde ya no tenían nada...