LA SITUACIÓN DEL ACCESO A LA VIVIENDA DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN LAS ZONAS TURÍSTICAS REQUIERE UNA SOLUCIÓN INMEDIATA DE LAS ADMINISTRACIONES

La recuperación del sector turístico tras la pandemia es un hecho, los hoteles se llenan de turistas, pero el Covid hizo que muchos de sus trabajadores/as en los ERTES no volvieran a Canarias tras la pandemia, en gran medida por la imposibilidad de acceder a una vivienda a un precio que puedan asumir con sus salarios.

En los últimos meses han sido publicados diferentes artículos de prensa que hacen referencia al precio de la vivienda en los municipios turísticos, ya no en las zonas turísticas de estos, que han pasado en gran medida al alquiler vacacional, del que ya Sindicalistas de Base se ha pronunciado reiteradamente nuestra opinión, sino que en las medianías y barrios el precio del alquiler no baja de 800 €, con incrementos de los precios en torno al 17% en municipios como Granadilla, y del 30% en el municipio de Adeje.

Es evidente que las condiciones laborales y salariales en los hoteles de Canarias, salvo excepciones, podrían ser atractivos para que trabajadores/as de zonas de la península que mantienen altas cifras de desempleo, siguieran viendo la opción de venir a Canarias, pero en cuanto comprueban la imposibilidad de acceder a una vivienda para sus familias, se ven obligados a descartar su traslado a Canarias.

En diferentes declaraciones a los medios de comunicación que nos han requerido nuestra opinión sobre los motivos por los que faltan trabajadores/as en el sector de la hostelería, cuando hay profesionales inscritos como demandantes de empleo como cocineros/as o camareros/as, hemos destacado un segundo problema, los turnos de trabajo en el sector, principalmente en los departamentos de restaurantes y bares donde se mantienen turnos partidos, el colapso del tráfico. Si, seguro que hay personas trabajadoras del sector turístico en municipios alejados de las zonas turísticas, pero como van a decidirse a venir a las zonas turísticas a trabajar, por ejemplo en el restaurante de un hotel, con turno partido de desayuno – cena, por ejemplo, de 8.00 a 12.00 horas y de 18.00 a 22.00 horas, quién con el colapso del tráfico puede afrontar cuatro desplazamientos de su domicilio al trabajo, un descanso de diez horas entre jornadas y de seis horas entre turnos? que tiempo tienen para dormir? ... que hacen esas seis horas entre turno y turno?... evidentemente ninguno. La mejora de los turnos de trabajo debe hacer reflexionar a las empresas sobre la necesidad de buscar fórmulas para implantar la jornada continuada a su personal.

Quedaron atrás otros tiempos en que las empresas del sector turísticos ofrecían alojamiento a sus trabajadores/as, tiempos en los que, por ejemplo, en la isla de Fuerteventura, se desplazaron miles de trabajadores/as de zonas de alto desempleo a la isla, hoy son "majoreros" de adopción, que se sienten uno más en esa maravillosa isla que ya es su propia tierra donde han conseguido dar una visa y futuro a sus familias.

El problema es que ya los hoteles no se han construido con "viviendas de personal", y no hay viviendas que incluso pudieran alquiler las propias empresas para sus trabajadores/as, por lo que es el momento de exigir soluciones a las Administraciones, en concreto a los municipios turísticos.

Sindicalistas de Base antes de la pandemia ya se reunión con diferentes Alcaldes del sur de Tenerife para pedirles la remodelación de sus planes urbanísticos para reclasificar suelo público destinado al alquiler social para los/as trabajadores/as.

Empresas constructoras ya han comunicado su disponibilidad a dichos proyectos, el municipio reclasifica suelo público, destinado exclusivamente para las construcción de viviendas de alquiler social con un precio fijado, una habitación 300 € dos habitaciones 500 €, la empresa hace las viviendas con un contrato de explotación de las mismas con esos precios fijados que sólo podrían incrementar anualmente sus precios en un máximo del IPC del año anterior, un contrato de explotación de 30 años de las mismas, en poco más de diez años la empresa recupera la inversión y a partir de ese momento tiene beneficios, y a los 30 años el municipio recupera el suelo con las viviendas y decide si renueva el contrato de explotación en concurso público, o directamente acomete su explotación desde una empresa municipal de viviendas creada por el propio Ayuntamiento a tal efecto.

Es evidente, hay que tomar medidas, y esta puede ser una solución que evite el próximo "colapso" del sector, y por ello Sindicalistas de Base ya ha solicitado al Presidente de la patronal del sector en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ASHOTEL, una reunión, que haremos extensiva al resto de sindicatos con representación en el sector, para acordar una estrategia conjunta que trasladar a los diferentes Alcaldes de las zonas turísticas del sur de la isla, desde Granadilla a Santiago del Teide, para afrontar el grave problema y buscar soluciones, que debe ampliarse al resto de Administraciones para dar igualmente soluciones al colapso del tráfico en la isla, medidas que deben ser extensibles al resto de islas de turísticas de Canarias.

Es el momento de arrimar el hombro y buscar soluciones inmediatas porque la situación actual es insostenible y el colapso del sector a corto plazo si no se tomas medidas inmediatas evidente, y no será poque Sindicalistas de Base no lleve varios años advirtiendo de la solución y pidiendo soluciones.

Manuel Fitas Ramírez

Secretario General de Sindicalistas de Base de Canarias

Federación Sindical Canaria