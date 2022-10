LA NUCLEARIZACION DE MARRUECOS

Marruecos volvió a repetir lo que viene haciendo que no es otra cosa que mentir, de nuevo publicaba que la central nuclear que iba a construir es de 600 MW, energía suficiente para exportar a Europa, la UE aportaría financiación para la construcción con la finalidad de que Marruecos suministrara energía a través de un cable submarino, así convertiría en un cementerio de residuos y posibles fugas lo suficiente lejos de Europa que no les afectara. La UE brindará su concurso para instalar unos amplios y modernos cementerios nucleares en el interior del desierto.

España no emitió ningún rechazo para no molestar a su socio Mohamed VI, a sabiendas de la repercusión que significa para Canarias que pasaría de ser una región absolutamente desnuclearizada, a convertirse en una región totalmente nuclearizada. El mar, el viento y los sirocos trasladarán al archipiélago los residuos radiactivos que se generen en Marruecos. La simple existencia de centrales nucleares creará un escenario de incertidumbre que afectará gravemente a Canarias, no solo al turismo sino en caso de fuga radioactiva sería un desastre y la muerte para Canarias en todos sus sectores.

ES POSIBLE QUE EL PRECIO A PAGAR POR ALARGAR EL DESPILFARRO ENERGÉTICO SEA LA DESAPARICIÓN DEL ARCHIPIÉLAGO CANARIO, TAL Y COMO HOY LO CONOCEMOS.

Domingo Martín Afonso

Presidente de la Plataforma por el Mar canario