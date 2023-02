La obsolescencia nos puede arrastrar

Esta situación que está perfectamente definida en la teoría del Ciclo de Vida de Los Destinos Turísticos de Richard Butler, donde en el último ciclo (6) al que califica de Estancamiento y Declive o Rejuvenecimiento y Recuperación, dice que, en la fase de estancamiento, el destino turístico comienza a mostrar signos de madurez y los niveles de visitantes comienzan a disminuir. Finalmente, en la fase de declive, el destino turístico pierde su atractivo y los niveles de visitantes disminuyen drásticamente.

Afortunadamente, todavía no hemos alcanzado esa fase en los destinos de nuestro sur de Gran Canaria, ya que seguimos disfrutando de incrementos importantes en la llegada de turistas y en las pernoctaciones lo cual nos permite, hasta cierto punto, pensar que todavía estamos a tiempo de iniciar una fase de rejuvenecimiento y recuperación.

Yo plantearía la estrategia de elaborar un listado de actuaciones públicas y privadas para unificar criterios de prioridades y asignación de recursos empezando por aquellas situaciones que son enormemente dañinas para la estética y la funcionalidad del sistema, como por ejemplo la mejora y puesta a punto de las principales vías públicas, como la subida del Campo Internacional a Playa del Inglés y el mamotreto al final de la cuesta que es como una vergüenza urbanística y un monumento a la mediocridad. Seguro que hay profesionales muy cualificados para elaborar ese listado que decía anteriormente y que sería muy efectivo a la hora de mejorar la imagen de nuestro destino.

Como decía al principio, tenemos unos hoteles que están entre los mejores del mundo, tenemos unas playas maravillosas y muy valoradas por nuestros turistas, aunque los servicios son manifiestamente mejorables, un clima que algunas universidades de mucho prestigio en todos los continentes aseguran que es el mejor del mundo. Que esperamos para tomarnos en serio nuestra situación de dejadez y mediocridad en algunas de nuestras instalaciones comunes y empezar a ponerle remedio a la situación antes de que nos veamos arrastrados por nuestra desidia al destino que Richard Butler augura a los destinos que no se reciclan: ruina, pobreza, paro y desolación.

No perdamos más tiempo.

José María Barrientos