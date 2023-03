Mujeres cualificadas,tradicionalmente "olvidadas"...

María Lejárraga es un nombre hasta no hace mucho "olvidado" por la historia. Su "delito" para serlo no fue otro que el de haber nacido mujer en un mundo regido por hombres. Maestra, escritora y decidida feminista. Sin embargo, debido a la sociedad en la que le tocó vivir, sus cerca de 90 obras fueron firmadas por su marido, Gregorio Martínez Sierra. Entre sus libretos, una de sus obras llegó a estrenarse en Broadway, pero también con la firma de Gregorio. Maestros como Joaquín Turina o Manuel de Falla le deben mucho a María. Ella fue quien escribió los libretos de "El Amor Brujo" o "El Sombrero de Tres Picos", pero el mérito reconocido fue el de su marido junto a Falla...

Rosalind Franklin era científica. En los años 50 del pasado siglo, su investigación la llevó a descubrir la doble hélice que compone el ADN mediante una fotografía por rayos X. Cuando se la mostró a sus compañeros éstos presentaron su trabajo como propio y se adueñaron del descubrimiento. En 1962, con Rosalind ya fallecida, sus compañeros recibieron el premio Nobel que le hubiera correspondido a ella...

Lise Meitner era alemana y judía. Huyó a Suecia para no ser perseguida por los nazis. Allí descubrió junto a Otto Hahn la fisión nuclear. En 1944 otto recibió el premio Nobel. Lise se tuvo que conformar con un elemento de la tabla periódica con su nombre...

Alfonsina Strada nació en Módena, Italia, en el seno de una familia numerosa en situación de extrema pobreza. Desde niña aprendió a montar en la vieja bicicleta de su padre. En 1.924 se convirtió en la primera mujer en participar en el Giro de Italia aunque para ello tuvo que inscribirse como Alfonsín para no ser descubierta. De los 90 participantes, solo 30 lograron completar el Giro. Alfonsina entre ellos. A los que la criticaban por competir con hombres les respondía: "Tengo un marido internado en un manicomio y una hija que mantener. Con los premios que gano salgo adelante. ¿Qué pretendíais que hiciera? ¿De puta? No me arrepiento de nada". Ya no volvieron a admitirla para ningún Giro más. Abrió un taller de bicicletas y lo mantuvo hasta su muerte...

Katherine Wrigth es otra gran "olvidada" de la historia. No así sus hermanos Orville y Wilburg. Cuando se habla del invento de la aviación siempre se nombra a sus hermanos pero tuvo igual o mayor participación en el proyecto que sus dos hermanos. Además de trabajar físicamente en el artefacto, era responsable de las finanzas y la administración de la empresa. Fue ella quien se encargó de buscar financiación externa y de las relaciones públicas. Pero siempre se nombra únicamente a Orville y Wilburg...

Las mujeres cuyo trabajo decisivo ha sido "escondido" a lo largo de la historia son incontables. Solo llegamos a conocer a las que, con el tiempo, han dejado de estar "olvidadas" y de una forma o de otra se han podido recuperar. Actualmente, gracias en parte a los movimientos feministas, y en parte al cambio de mentalidad de parte de la sociedad, su trabajo ya no se oculta tanto a los ojos de la sociedad...

Pero sigue siendo un trabajo infravalorado. Siguen teniendo que soportar una brecha salarial sin sentido, sin razón de ser, salvo para retrógradas mentes machistas que les siguen negando sus Derechos. Mentes ultraconservadoras que infravaloran su talento por el mero hecho de ser mujeres. No hay más que ver cómo se ha puesto esa Derecha rancia en el Estado español por la existencia de un Ministerio de Igualdad y cómo se oponen a todo tipo de avance en los Derechos de las mujeres...

Mentes tan vacías que son incapaces de ver que su comportamiento machista da como resultado el reconocimiento más evidente de la profunda necesidad que tiene esta sociedad de mantener un Ministerio de Igualdad, así como de destinar todos los recursos posibles a Educación y Cultura, para que el número de energúmenos que se creen "superiores" por haber nacido hombres disminuya y nos encaminemos de una vez a una sociedad igualitaria donde no nos veamos como hombres y mujeres sino sencillamente como seres humanos...

Angel Rivero García

