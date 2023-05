EL ARTE DE MENTIR

La Salud Pública abocada a la desaparición ante la incapacidad y desidia del Servicio Canario de la Salud. Los responsables del Servicio Canario de la Salud se han dedicado durante esta legislatura, por no remontarnos a la anterior, a mentir y engañar al colectivo de Inspectores de Salud Pública y por ende, lo cual sí que es grave e indignante, a todos los ciudadanos de Canarias. Se les ha llenado la boca reconociendo que los problemas de la Salud Pública eran inadmisibles y que urgía solucionarlos, reconocimiento que han hecho en el Parlamento, en los distintos medios de comunicación y a todos los que ingenuamente hemos querido escuchar... Pues la solución a los graves problemas de la Salud Pública de Canarias ha sido mentir, dar excusas pueriles, echar la culpa a otros, y otras artimañas "políticas" para, en definitiva, pasar de todo y no hacer NADA.

A pesar de haber transcurrido más de 14 meses desde que se firmó un Acuerdo entre el Comité de Huelga de Inspectores de Salud Pública y el Servicio Canario de la Salud, para mejorar las carencias de la inspección de Salud Publica en Canarias, nada de lo pactado se ha materializado, siendo la situación cada vez más grave en las Islas, ante la imposibilidad de realizar los distintos controles sanitarios destinados a garantizar la Salud Pública de todos los residentes de Canarias y de quienes nos visitan.Los responsables del Servicio Canario de la Salud, lejos de intentar alcanzar una solución se han dedicado a efectuar promesas que ha incumplido, alargando una grave situación sin intención alguna de solucionarla. Mentiras, mentiras y más mentiras, para ganar tiempo y no hacer nada. Un verdadero ejemplo de ineficiencia e ineficacia. Y nos preguntamos ¿qué valor tiene la firma de un Acuerdo entre el Director del Servicio Canario de Salud y los trabajadores en huelga? Para este Gobierno ninguna. Ha resultado ser papel mojado. Nuestro Excelentísimo Sr. Presidente del Gobierno recientemente ha declarado que ellos siempre cumplen con los acuerdos a los que llegan. Debemos ser, entonces, la excepción que confirma la regla o quizás la regla de este Gobierno es el sistemático incumplimiento de sus acuerdos...creemos que es una cuestión sobre la que deberíamos reflexionar. Aunque creo que todos sabemos el valor que tiene la palabra de algunos políticos en campaña electoral.La mentira se ha convertido en una rutina en las actuaciones del SCS con el colectivo de Inspectores de Salud Pública. Cuatro años para resolver una problemática calificada como grave e injusta por este Gobierno, que llegó a denunciar ante el Parlamento de Canarias en la legislatura pasada esta circunstancia.La situación es tan alarmante, que existen municipios donde no se han realizado controles de la desinfección del agua de consumo, y las correspondientes tomas de muestras durante más de un año, donde las alertas sanitarias se deben gestionar por teléfono, al no disponer de medios para desplazarnos, o incluso donde las muestras tomadas para su análisis deben ser transportadas en guagua y/o caminando. Como botón de muestra recordar que tenemos en algún municipio de Canarias, que se sepa, agua con elevados niveles de radioactividad que no la hacen apta para el consumo humano.

ASOCIACIÓN DE INSPECTORES DE SALUD PUBLICA DE CANARIAS.