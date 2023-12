Presupuestos antisociales de Canarias...

A las voces de la oposición que alertan de lo injustos y temerarios de estos Presupuestos, por el retroceso más que significativo en lo que a Derechos Sociales se refiere, se suman entidades como el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (Odesocan), la Red en Defensa de los Servicios Sociales Públicos de Canarias (Redesscan), o la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza...La conclusión es la misma: Los Presupuestos de Canarias para 2024 presentados por Coalición Canaria y el Partido Popular son, por mucho que ellos digan lo contrario, unos Presupuestos que reducen el gasto social (algún me gustaría saber por qué llamamos "gasto" a lo que deberíamos llamar "inversión de futuro") y perpetúan las desigualdades. Son unos Presupuestos que "dan la espalda a las personas". Nada nuevo bajo el sol siendo unas partidas elaboradas por las Derechas de Canarias...Son unos Presupuestos que empiezan por incumplir la disposición adicional duodécima de la Ley de Servicios Sociales de Canarias, que expone el aumento cada año de 55 millones como mínimo en este apartado, y que sólo aumentan en las partidas previstas para el próximo año en 33 millones. Hablamos, hay que recordarlo, de una Nacionalidad Canaria que tiene al 36% de su población en riesgo de exclusión social...Hablamos de una Nacionalidad Canaria donde actualmente el 0,6% de la población más rica acumula el 56% del PIB y se enfrenta a unos Presupuestos que estancan o reducen las partidas destinadas a violencia de género (drásticamente), las destinadas a la infancia y familia, la asignación al Servicio Canario de Empleo, unas partidas para Educación que no sólo no alcanzan el objetivo fijado para este año de llegar al 5% del PIB, tal y como quedaba recogido en la Ley Canaria de Educación, sino que además se anuncia un nuevo recorte de 3 millones de euros en partidas destinadas a la formación del profesorado, la Educación infantil y primaria y sobre todo la cantidad detinada al transporte escolar tal y como han denunciado las diputadas de Nueva Canarias Carmen Hernández y Esther González...No es comprensible que habiendo partido de una muy buena herencia económica, un crecimiento del empleo no visto desde hace muchos años en Canarias, igual que el porcentaje de afiliados a la Seguridad Social, un Producto Interior Bruto en crecimiento o unas cuentas saneadas (todo ello fruto del Gobierno anterior, con Angel Víctor Torres en la Presidencia y Román Rodríguez de Vicepresidente y responsable de Economía y Hacienda), en vez de continuar en la senda de progreso que podría, con el tiempo, paso a paso, reducir las carencias estructurales que sufrimos en la Nacionalidad Canaria, se apueste por el retroceso. No es de recibo que los intereses de la mayoría de los canarios queden "olvidados" por el interés de unos pocos: los que más tienen...No es razonable que Canarias siga teniendo los peores datos del Estado español cuando se estaba en la senda correcta para ir mejorando lenta pero inexorablemente esas cifras. No es lógico que el camino ya avanzado se retroceda por intereses partidistas más "preocupados" por el 0,6% de la población más rica que por el resto de la población...

Angel Rivero García

www.encanarias.wordpress.com