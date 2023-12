Concentración 12D. No pretendo molestar a nadie

Algún compañero ha dicho que cree que no hubiera sido mejor una mayor asistencia a la Concentración de esta mañana, dado el excelente tratamiento del que ha sido objeto, tanto por parte de los medios cómo políticamente. Y la verdad es que tal vez tenga razón, porque puede que haya sido una de las más exitosas de las que se han celebrado en defensa de la Sanidad Pública en Tenerife. Pero aún todo ello, no puedo pasar página sobre algunas evidencias que me preocupan cada vez más, y para mí, escribir es la mejor manera de echar fuera ciertas cosas, y también de olvidarlas, ya que el rencor no va conmigo.

Pero yo, amigos, pienso que no es así, que con más asistentes hubiera salido más redonda. En fin, sólo me molesta y me preocupa, lo que está pasando realmente y los porqués de que algunas personas desaparezcan en luchas como ésta, tan importante para el Pueblo. Que era día laboral, es evidente, pero yo eché en falta a amigos de los Movimientos Sociales, 'de toda la vida', que perfectamente podían haber estado hoy allí.

Sí que está muy claro, que el PSOE en bloque se inhibió, tal vez por mis duras y continuadas críticas a Ángel Víctor Torres, dado que para mí fue nefasto durante toda su Legislatura, hablo de Sanidad Pública y Tenerife. ¿Y que decir de los Partidos Políticos a su izquierda, que formaban parte del Pacto de las Flores?, la verdad es que no se que decir. Si fuera así, me daría muchísima pena y también vergüenza por ellos, y no quiero dar nombres.

Y esos amigos de toda la vida de los Movimientos Sociales, aunque alguno sí que estuvo, podría ser el cansancio, o tal vez alguna simpatía por esos partidos políticos. Lo que también tengo, "muy claro", desde hace bastante tiempo, es que las "disciplinas de partidos" maniatan y "cierran bocas", y esto también da lástima, sólo de pensarlo, y no nos viene nada bien como Pueblo.

Y por último mis amigos, casi todos en situación de jubilación. Ya sé que allí estaban algunos, como también lo estuvieron en la Manifestación del 18N, pero sí eché en falta a otros cercanos a mí, a los que siempre les he dado lo mejor de mi persona. Y esto, aún estando lo muy liado que estoy, que ellos perfectamente lo saben, el último año trabajando por cosas tan vitales, como es tratar de lograr una Sanidad Pública amplia y de calidad para TODOS, ¿se puede estar en contra de esto?

Ya saben que siempre estoy cuando me piden ayuda o apoyo, haciendo mías sus causas, dando lo máximo de mi persona, ¡toda la vida igual! Y saben, además, que si uno de ellos se hubiera accidentado, como me ha sucedido a mí hace poco tiempo, y hubiera tenido el tratamiento que he tenido en La Candelaria, ni falta le hubiera hecho pedirme apoyo para escribir o para luchar a tope, tal y como vengo haciendo. Añado, y acabo este triste párrafo para mí, diciéndoles que ya he presentado una denuncia al Servicio Canario de la Salud por el tratamiento recibido.

Y termino, con una valoración de la Concentración de hoy, sin alargarme mucho. A pesar de que eché en falta a tantos amigos y compañeros, me quedé contento, ya que los Medios de Comunicación nos dieron una amplia cobertura. Y logros, aunque estén por llegar, los cimientos están ya puestos. Creo que la consejera de Sanidad, Esther Monzón, actuó muy bien al acudir en nuestro encuentro, y dedicarnos media hora larga de su tiempo a escucharnos y a compartir opiniones con nosotros. Y la reunión ya concertada y cerrada, ¡lo que no está nada mal!

Tampoco lo hizo mal el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, que habló con nosotros en la calle y también ya dentro del Parlamento de Canarias. A bote pronto, más no se puede pedir en una Acción como la de hoy. Nosotros seguimos en la brecha, sin aflojar y con las espadas en alto, ya nos conocen. Y un último reconocimiento, al enorme equipo de compañeras y compañeros que integran el Grupo de Luchas Sociales por Tenerife, muy buen trabajo, mis amigos, ¡seguimos en la lucha!

Cándido Quintana