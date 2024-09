SEDE CANARIA COMPARTIDA

Estimado señor, no es el primer escrito que le hago seguir, casi siempre con mi sana intención de denunciar actuaciones que creo que no proceden, hablando mayormente de agresiones al Medio, algún tipo de corrupción, o, simplemente, por "injusticias" que conllevan daños de mucha envergadura al Pueblo Canario. Y este es el caso por lo que hoy me dirijo a usted, recordándole que seguimos en la lucha por mejorar la Sanidad Pública en la Isla de Tenerife desde el Grupo de Luchas Sociales por Tenerife, agradeciéndoles la atención que nos ha prestado la Consejería de Sanidad, en particular la Señora Consejera doña Esther Monzón. Aunque a este ritmo de mejoras Tenerife 'jamás' podrá acceder a la Sanidad Pública que necesita, para que pueda dar cobertura a la tan creciente población que la demanda. Ya conoce usted los motivos y las grandes carencias que no paramos de reivindicar, y de verdad le digo, Señor Clavijo, que esperamos de ustedes que en esta Legislatura se 'AVANCE' de forma significativa, porque, le repito, estamos hablando de una "FLAGRANTE INJUSTICIA".

Y usted se preguntará que tiene que ver lo por mi esbozado en el párrafo anterior con el asunto de referencia. Pues decirle que más de lo mismo, otra injusticia como la copa de un pino, en algo que "NO" procede en un Archipiélago de Ocho Islas y DOS Provincias, que conforman la "Comunidad Autónoma de Canarias". Tengo obligatoriamente que hablarle de los "vasos comunicantes", ya que es el efecto al que se le somete a una de las Provincias, si no se actúa con justicia y la igualdad debida. En las Comunidades de más Provincias los "desajustes" se distribuyen y se notan mucho menos, pero esto, obviamente, no sucede en Canarias. Y esto es aplicable a todo LO PÚBLICO. La Sanidad Pública es el pilar más importante del Estado del bienestar, los Recursos Públicos, o sea los impuestos que TODOS pagamos, 'tienen' que repartirse, ¡SIEMPRE!, de acuerdo con el "factor poblacional", que es quien los necesita y tira de ellos. ¿Viene siendo así en Canarias?, yo creo firmemente que ¡NO! Me gustaría que perdieran el miedo a hablar claramente de todo esto, sería mucho mejor que ver a la gente sufrir, o irse en busca de la Sanidad Privada. Y tras este lloro y rogándoles que sean JUSTOS, paso al asunto del epígrafe, que es más de lo mismo, la Sede del Mundial de 2030.

Y dedico mi tiempo a todas estas cosas, porque quiero y porque tengo algo dentro de mi que me hace luchar, mayormente por la colectividad. Y ya les digo que jamás busco privilegios, ni para mí, ni para nadie, solo "justicia" ante las "injusticias", y creo que vale la pena hacerlo. No puede ni debe un Gobierno de Canarias, abanderar ni tolerar que se haga una propuesta como la que hizo, porque con el mismo esfuerzo se hubiera sacado adelante, la otra, la JUSTA que Canarias necesita para no dividir, sino sumar. No es de recibo, y vuelvo a recalcar lo de sólo dos Provincias, que estén dando el visto bueno a la opción que margina a más de un millón de Canarios, a la Provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Y quiero volver a insistir en que, aunque fuera un planteamiento unilateral del Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias de turno, el del "Pacto de las Flores" que estaba timoneando Canarias en ese momento, tendría que haber actuado reconduciendo el tema e invitando al Cabildo de Tenerife a compartir la propuesta. Esa es la forma de cohesionar las Islas, de hacer Canarias, pero no lo hizo. Nunca es tarde, y aún quedan 6 años por delante, "tiempo más que suficiente" para adecuar lo que se tenga que adecuar. Si se quiere se puede, y con seguridad la FIFA la admitiría de buen grado para que ese Evento único y tan importante sea aún más grande, y dado los convincentes motivos que se les trasladaría. Canarias Unida ahora y siempre, pero los políticos y gobernantes de todas las Islas tienen que "caminar de la mano", apartando diferencias y siendo exquisitamente JUSTOS en sus decisiones. No habrá otra manera de estar TODOS A UNA y de que nuestra Autonomía se vea muy fortalecida. Amplío mi información en los enlaces que les adjunto.

Cándido Quintana Arteaga